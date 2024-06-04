Show TV'nin büyük ilgi gören ve yapımını Gold Film'in, yapımcılığını ise Faruk Turgut'un üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen sezon finali ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin 66. bölümüne ait yeni tanıtım fragmanı yayınlandı ve bu fragman, Ünallar ailesinin evinde büyük bir kaosun yaşanacağına dair ipuçları sundu.

Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, bu sezon da büyük bir başarı elde etti ve reyting rekorları kırdı. Dizinin üçüncü sezonunda da devam edecek olması, izleyicilerin hikayeye olan ilgisini ve bağlılığını gösteriyor. 66. bölüm ile sezon finali yapacak olan dizide, izleyicileri heyecan dolu anlar bekliyor.

Tanıtım fragmanında dikkat çeken sahneler arasında, Nursema ve Rüzgar’ın teknede baş başa buluşması öne çıkıyor. Bu buluşma, uzun süredir beklenen bir an olarak izleyicilerin ilgisini çekerken, hamile olan Alev’in Abdullah’a kızarak Berlin’e uçak bileti alması ise merak uyandırıcı bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Görkem ve Ömer’in geçmişte yaşadıkları ilişkinin ortaya çıkması, dizide yeni bir gerilim unsuru oluşturuyor. Fatih’in öfkeden gözü dönmüş bir şekilde Ömer ve Abdullah ile tartışması, izleyenleri şoke edecek gibi görünüyor.

Kıvılcım’ın duyduklarından dolayı sarsıldığı ve Nilay’ın korku içindeki "Biri düştü!" sözleriyle verdiği haber, sezon finalinin nefes kesen anlarından sadece bazıları. Bu sahneler, izleyicilerin Cuma akşamını iple çekmesine neden oluyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosu Melis Civelek tarafından kaleme alınıyor ve yönetmenliğini Ketche üstleniyor. Dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı gibi ünlü isimler yer alırken, onlara Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

Dizinin bu sezon finali, bazı karakterlerin vedasıyla da dikkat çekecek. Hangi karakterlerin diziden ayrılacağı konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte, bu gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezonunda nasıl bir yol izleyeceği ve hikayenin nasıl şekilleneceği ise şimdiden büyük bir merak konusu.

Kızılcık Şerbeti, bu sezon boyunca birçok başarılı sahneye ve sürpriz gelişmeye imza attı. Dizinin başarısı, güçlü senaryosu ve yetenekli oyuncu kadrosunun yanı sıra, izleyicilere sunduğu sürprizlerle de perçinlendi. Sezon finalinde yaşanacak olaylar, izleyicilerin diziye olan ilgisini artıracak ve yeni sezon için sabırsızlanmalarına neden olacak.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finali ile izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu heyecan dolu bölüm, Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda neler olacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti sezon finaliyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!