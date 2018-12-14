Kestanenin bilinmeyen faydaları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestane kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir, kalbi korur, stresin zararlı etkilerini azaltır ve kas yorgunluğunu önler” açıklamasında bulundu. Kestanenin diğer yemişlerden daha az kaloriye sahip olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestanenin 100 gramında 170 kalori bulunuyor. Yani 3 orta boy kestane 1 dilim ekmek ile eşdeğerdir” dedi.

Kestanenin diğer yemişlerden daha az kaloriye sahip olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestanenin 100 gramında 170 kalori bulunuyor. Yani 3 orta boy kestane 1 dilim ekmek ile eşdeğerdir” dedi.

Kestanenin ara öğünlerde tercih edilebileceğini vurgulayan Özdemir, “Kestane B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin bir kaynaktır. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21'ini karşılayabilir” dedi.

Kestanenin içerdiği toplam yağ miktarının diğer kuru yemişlerden az olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucudur. LDL kolesterolü düşürür, kalbi koruyan HDL kolesterolü artırır. Kestane, kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur” dedi.

Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde serbest radikallerden vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur.

Kestanenin sağlık deposu olmasının yanı sıra yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle kontrollü tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli.

Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verir.