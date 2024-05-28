İsrail’in Refah’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor: Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava, kara ve denizden gerçekleştirdiği saldırılar 235. gününde de hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusu, uluslararası tepkilere ve Uluslararası Adalet Divanı’nın kararına rağmen Gazze’nin güneyindeki Refah kentini hedef almaya devam ediyor. Gece boyunca süren saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu.

Uluslararası Adalet Divanı ve İsrail’in Refah Saldırıları

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) kararına ve uluslararası tepkilere rağmen Refah kentine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, UAD'nin 24 Mayıs'ta İsrail’in Refah'a yönelik saldırılarını durdurma kararına rağmen, İsrail ordusu Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ni yoğun bir şekilde bombaladı ve insansız hava araçlarıyla ateş açtı.

Tel es-Sultan Mahallesi ve Çadır Kampına Saldırılar

İsrail ordusu, Tel es-Sultan'da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında bulunan “Ebu Cerad” ailesine ait çadırı bombaladı. Bu saldırıda en az 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı bölgede 2 gün önce bir çadır kampı hedef alınarak 45 Filistinlinin ölümüne yol açılmıştı.

Endonezya Hastanesi ve Diğer Saldırılar

Tel es-Sultan’daki Endonezya Hastanesi’nin üst katı İsrail ordusu tarafından bombalandı. İsrail ordusu ayrıca yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları, hastaneleri ve Tel es-Sultan Kliniği’ni hedef aldı. Bu saldırılar sonucunda birçok Filistinli yeniden yerinden edildi.

Gazze’nin Orta ve Kuzey Kesimindeki Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nda “Akl” ailesine ait evi hedef aldı. Bureyc pazarında bombalanan evde, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Aynı kampta başka bir evi hedef alan saldırıda da çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi’nde ise “el-Guseyn” ailesine ait evin bombalanması sonucu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Refah’ta 45 Filistinlinin Ölümüyle Sonuçlanan Saldırı

26 Mayıs’ta İsrail savaş uçaklarının Refah’ın Tel es-Sultan Mahallesi’ndeki UNRWA depolarının yakınındaki bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadır kampını hedef alması sonucu, çoğu yanarak can veren 45 Filistinli hayatını kaybetmiş ve 249 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırı, UAD kararından 2 gün sonra gerçekleştirilmiş ve uluslararası alanda geniş çapta kınanmıştı.

Tanıkların İfadesi ve Uluslararası Tepkiler

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun bombardımanının kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden olduğunu belirtti. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini ifade etti. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı ve İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyordu.

Uluslararası alanda pek çok ülke, kurum ve kuruluş, İsrail’in bu saldırılarını kınadı. UAD’nin kararına rağmen devam eden saldırılar, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylemlerini gözler önüne serdi.

Sonuç olarak, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, Filistinli siviller büyük zarar görmeye ve hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Uluslararası tepkilere rağmen, İsrail’in saldırgan tutumu sürüyor ve Gazze’deki insani kriz derinleşiyor.