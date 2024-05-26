"Yalan" Adlı Yeni Dizi Fragmanı Yayınlandı!

Kanal D'nin merakla beklenen yapımlarından biri olan "Yalan" dizisinin ilk fragmanı sonunda izleyicilerle buluştu. Süreç Film'in imzasını taşıyan bu dizi, Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman gibi deneyimli oyuncuları bir araya getiriyor. Dizide ayrıca Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören ve Zeynep Eronat gibi sevilen isimler de yer alıyor.

Dizinin fragmanı, Melike karakterini canlandıran Aslıhan Güner'in dramatik hikayesiyle seyircilerin dikkatini çekiyor. Melike, fragmanda kızı Hazal'ı emanet ederken, izleyiciler onun yaşadığı zorlu süreci ve cezaevine girişini gözler önüne seriyor. Yıllar sonra kızına kavuşan Melike'nin hayatının aslında bir yalanın içinde olduğuna dair ipuçları, fragmanın en çarpıcı sahnelerinden biri oluyor.

Dizinin yapımını üstlenen Süreç Film'in yönetmen koltuğuna Hakan İnan otururken, senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor. Bu ekip, seyircilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. "Yalan", güçlü bir oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada da büyük bir ilgiyle karşılanan dizi, seyircilerin heyecanını doruk noktaya taşıyor. Kanal D'nin yeni dizisi "Yalan", izleyicilere duygusal ve sürükleyici bir hikaye sunmayı hedefliyor. Fragmanın ardından diziye dair merak ve heyecan daha da artıyor. Seyirciler, dizinin yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Yalan İlk Fragman | YARIN AKŞAM BAŞLIYOR!