İstanbul'da Deprem Gibi Gelişme: Üç Belediye Başkanı Cezaevine Gönderildi

İstanbul’da kamuoyunun yakından takip ettiği yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında yaşanan son gelişmeler, siyasi gündemin merkezine oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Söz konusu tutuklamalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın sonucu olarak kayıtlara geçti.

Tutuklama Kararıyla Şaşkına Dönen Kamuoyu

İstanbul Adalet Sarayı’nda nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüpheliler, sorgulandıktan sonra toplu olarak tutuklandı. Verilen kararla, sadece belediye yetkilileri değil, aynı zamanda kamuoyunda tanınan üç önemli belediye başkanı da Marmara Cezaevi’ne gönderildi. İstanbul’un merkezi ve ilçelerinde görev yapan bu isimlerin tutuklanması, özellikle seçim sürecine doğru giden Türkiye’de önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İmamoğlu, Şahan ve Çalık Aynı Cezaevinde

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı. Üç belediye başkanı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Gözler şimdi hem yargı sürecinin nasıl işleyeceğine hem de belediyelerde doğacak yönetim boşluğunun nasıl doldurulacağına çevrildi.

Soruşturma Detayları Kamuoyuna Açıklanıyor

Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar arasında; “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “ihaleye fesat karıştırmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” gibi ağır iddialar bulunuyor. İddianamede, belediyelere bağlı iştirak şirketlerinin kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığı, kamu ihalelerinde kayırma yapıldığı ve elde edilen haksız kazançların başka kanallara aktarıldığı ileri sürülüyor.

Siyasi Yorumlar ve Tepkiler Art Arda Geldi

Tutuklama kararının ardından siyaset arenası da karıştı. Bir kesim bu süreci hukuki bir gereklilik olarak değerlendirirken, muhalefet partileri kararı “siyasi bir hamle” olarak nitelendiriyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, CHP cephesinde büyük bir tepki doğurdu. Parti temsilcileri, soruşturmanın taraflı yürütüldüğünü öne sürerek hukuki mücadele sürecinin en sert şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Belediye Hizmetleri Aksamadan Devam Edecek mi?

Tutuklamaların ardından İBB ve ilgili ilçe belediyelerinde yönetsel boşlukların nasıl doldurulacağı merak konusu. Belediye meclislerinde yapılacak seçimle vekil başkanların atanması bekleniyor. Bu süreçte belediye hizmetlerinin aksamaması için geçici yönetimlerin hızla görevlendirilmesi planlanıyor.

Gözler Önümüzdeki Günlerde Açıklanacak Delillerde

Soruşturma süreci kapsamında elde edilen delillerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Özellikle ses kayıtları, dijital veriler ve mali belgeler, savcılığın elini güçlendiren en önemli unsurlar olarak görülüyor. Tutuklu isimlerin avukatları ise mahkemeye itirazlarını hazırlamaya başladı. Gelişmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.