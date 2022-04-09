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İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor

İstanbul'u 10 metro hattıyla dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehrine dönüştüren İBB, Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı'nda çalışmalar gecesinde gündüzünde hız kesmeden sürüyor.

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İstanbul'u 10 metro hattıyla dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehrine dönüştüren İBB, Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı'nda çalışmalar gecesinde gündüzünde hız kesmeden sürüyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2017 de durdurulan Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı için finansman üretti. Şehir trafiğine nefes aldıracak önemli hattaki çalışmalar Ekim 2019'da yeniden başlattı. İşin henüz çcok başında yüzde 4'lerdeyken durdurulan projedeki imalatlar tüm hızıylha devam ediyor. Haftanın 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğü metro hattında 2000 personel çalışıyor. 40 farklı noktada imalat yapılıyor.

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Yüzde 4'lerden yüzde 50 seviyelerine ulaşan metro hattının tüm şantiyelerinde çalışmayan aralıksız sürüyor. Projenin takvimine uygun şekilde ilerlediği metro hattının şantiyeleri, görmek istanbulluların ziyaretine açık.

A_déli_pajzs_a_keresztezőkamrában


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