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İstanbul Metrosu 2.5 Milyonuncu Yolcusu İle Buluştu
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul Metrosu 2.5 Milyonuncu Yolcusu İle Buluştu

Yıllardan beri İstanbul ulaşımında büyük bir çığır açan İstanbul Metrosu, 2.5 milyonuncu yolcusuna ulaştı. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı rekorunu kıran Metro İstanbul şehir trafiğine büyük bir soluk kazandırıyor.

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Yıllardan beri İstanbul ulaşımında büyük bir çığır açan İstanbul Metrosu, 2.5 milyonuncu yolcusuna ulaştı. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı rekorunu kıran Metro İstanbul şehir trafiğine büyük bir soluk kazandırıyor.

 

ŞANSLI YOLCUYA SÜRPRİZ ÖDÜL

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Türkiye'nin en büyük şehri içi raylı sistem işteletmecisi Metro İstanbul, 1 Nisan Cuma günü tarihindeki günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştı. Şirket, 2 milyon 520 bin yolcuya ev sahipliği yaparak rekora imza attı. Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, 2.5 milyonuncu olan Cüneyt Özdemir ile buluşarak yolcuya hem plaket verdi hem de hediye paketi takdim etti.

METRO'NUN YOLCU SAYISI ARTIYOR

Toplu ulaşımda yolcu sayılarında artış yaşandığını ifade eden METRO Genel Müdürü Özgür Soy, '2019'da İstanbul'da bütün toplu ulaşım araçlarında toplam 7,5 milyon İstanbul Kart kullanan yolcu vardı. Bu sayı pandemi döneminde bazen 9'da birine kadar düştü. Metro İstanbul pandemi öncesinde günde yaklaşık 1 milyon 900 bin yolcuya sahipti ve 2019'un sonlarına doğru günlük 2 milyon 400 bin yolcuya ulaştığı günler oldu. Ardından pandemi sebebiyle özellikle 2020'nin nisan ayı itibarıyla yolcu sayılarımız çok düştü. İkiyüz bin yolcu seviyelerine kadar indik. Ancak kesintisiz hizmet vermeyey devam ettik.

ÇEVRECİ ULAŞIM MODELİ

Son aylarda yolcu sayılarımızda tekrar bir artış trendi görüyoruz. Metra ile seyahat ettiğinizde trafikten etkilenmiyor ve günün hangi saati olursa olsun gideceğiniz yere aynı sürede gidiyorsunuz. SBunun dışıhda metro en çevreci toplu ulaşım türü. Lastik tekerlekli taşıt yerine metroyu her kullanışınızda çevreye büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Fosil yatıklar ile değil elektrikle çalıştığı içir sera gazı salınımı yok. Bu sebeple de ne kadar çok insan metro kullanırsa şehrimizin o kadar yararına oluyor" ifadelerini kullandı.


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