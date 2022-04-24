İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramı kapsamında büyük küçük yüzlerce bisikletçi aldıkları startla Pedal çevirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun startı ile pedal basan bisikletçiler İstanbul caddelerinde oluşturulan bisiklet yollarını doldurdular.

EN NEŞELİ BİSİKLET TURU

23 Nisan Milli Egemenlikve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Tarihi Yarımada'daki bisiklet turu düzenlendi. İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) ve Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu bünyesindeki Fatih Özgür Pedallar Bisiklet Kulübü'nün birlikteliğinde gerçekleşen etkinlikte İlköğretim öğrencileri, sivil toplum kuruluşları, bisiklet kulüpleri ve İBB bürokratları birlikte pedal çevirdi. İBB Başkanı Ekrem imamoğlu, tur başlamadan önce çocuklar ve bisikletlilerle buluştu. Konuşmasında dünyanın fosil yakıttan arınmış bir gelecek tasarladığını söyleyen İmamoğlu, çocukların bisiklet alışkanlığı kazanmasının önemini vurguladı.

YAYALAŞTIRMADA ISRARCIYIM

Fatih İlçesinde bulunan Ordu Caddesi'nin yayalaştırıldığına değinen İmamoğlu, "Değişimler bazen zor olabiliyor. Bir caddeye bisiklet yolu koyduğumuzda ilk tepki arabaların yolları daraldı oluyor. Halbuki arabaların yolları daralmıyor. yine arabaların gideceği yollar var. Sadece İlavi bisiklet yolu koyyuoruz. Bunu koymayın diye tepkiyle de karşılaşabiliyoruz. ben de bunda ısrar edeceğim bir belediye başkanı olarak ısrar değceğiz hep beraber bütün arkadaşlarımla bisiklet yollarının artması için bisiklet yollarının bildiğimiz bazı ana arterlere konması için ısrar edeceğim. Vallahi en çok da çocuklar için. Dünyanın en güçlü yeteneklerine sahip olmalarını sağlamak adına onların gerçekten temiz, sıhhatli, güzel bir ortamda yaşamasını sağlamamız lazım" dedi.

BİSİKLETLİLER İÇİN ROTALAR GELİYOR

İstanbul genelini kapsayan bir "Bisiklet Master Planı" çalışıldığı bilgisini paylaşan İBB Başkanı, Bisiklet yollarıyla ilgili tasarım rehber hazırlıyoruz. Bütün İstanbul'u kapsayan inanılmaz güzel rotalar çıkartıyoruz." ifadelerini kulandı.