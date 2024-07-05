İsrail Ordusunun Gazze Stratejisi, Ateşkes Zorunluluğu

İsrail’deki üst düzey askeri yetkililer, cephane ve personel yetersizliği nedeniyle Gazze’de bir ateşkesin zorunlu olduğunu savunuyor. Başbakan Netanyahu ile ordu arasında büyüyen gerilim, İsrail’in güvenlik politikasına yeni bir boyut kazandırıyor. Üst düzey generaller, Hizbullah ile bir çatışma durumunda iki cephede birden savaşamayacaklarını ifade ediyorlar.

ABD ve İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Genelkurmay Konseyi mevcut koşullar altında en mantıklı çıkış yolunun Hamas ile ateşkes olduğu kanısında. Generaller, Hamas’ın güçlenmesine yol açsa bile ateşkesin zorunlu olduğunu vurguluyor. Onlara göre, şu anda en önemli konu mühimmat tedariği yapabilmek ve Hamas’ın elinde bulunan 120 savaş esirini kurtarmak.

İsrail Genelkurmay Konseyi, 30 generalden oluşuyor ve İsrail ordusunun en üst düzey komuta birimi olarak kabul ediliyor. Konsey, ordunun stratejik kararlarını belirleyip yönlendiren bir organ olarak büyük önem taşıyor. Generallerin bu konudaki görüşü, hükümet politikaları üzerinde ciddi etkiler yaratabilir.

İsrail ordu sözcüsü Amiral Danile Hagari, 19 Temmuz’da katıldığı bir televizyon programında “Hamas’ın yok edilebileceğini düşünenler yanılıyor. Hamas bir fikir, bir siyasi parti. İnsanların kalplerinde kök buluyor” ifadelerini kullanmıştı. Hagari’nin bu açıklaması, askeri liderlerin Hamas’a yönelik daha gerçekçi ve uzun vadeli bir strateji benimsemeleri gerektiğine işaret ediyor.

Netanyahu hükümeti, son dönemde Hamas’a karşı sert bir tutum sergiliyor. Ancak, askeri liderlerin farklı bir yaklaşım benimsemesi, hükümetin politikalarını gözden geçirmesine neden olabilir. İsrail’in hem iç güvenliğini sağlamak hem de uluslararası arenada itibarını korumak için dengeli bir stratejiye ihtiyacı var.

İsrail’deki siyasi ve askeri liderler arasındaki bu görüş ayrılığı, ülkenin güvenlik politikalarının geleceği konusunda belirsizlikler yaratıyor. Generallerin görüşü, Hamas ile mücadelenin sadece askeri yöntemlerle değil, aynı zamanda diplomatik ve politik yollarla da yürütülmesi gerektiğini gösteriyor. Bu bağlamda, İsrail’in uzun vadeli bir barış ve güvenlik stratejisi geliştirmesi gerektiği açıkça görülüyor.

İsrail ordusunun ve hükümetinin önümüzdeki dönemde nasıl bir yol izleyeceği, hem bölgedeki dengeler hem de küresel güvenlik açısından büyük önem taşıyor. İsrail’in iç politikalarında ve uluslararası ilişkilerinde önemli değişikliklere yol açabilecek bu süreç, dikkatle izlenmeli ve değerlendirilmeli.