İsrail'in El-Mevasi'ye Yönelik Saldırı Tehditleri Filistinlileri Yeniden Göçe Zorluyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yer alan El-Mevasi bölgesine yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. Bu bölge, İsrail'in "insani bölge" olarak tanımladığı ve yaklaşık 1 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı bir alan olarak biliniyor. İsrail, Filistinlilerin bu bölgeyi de terk etmelerini istedi. Bu durum, Gazze Şeridi'nde süregelen zorunlu göçlerin ve insani krizlerin daha da derinleşmesine neden olabilir.

El-Mevasi'ye Saldırı Tehditleri ve Zorunlu Göç

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarıyla Filistinlilere zor günler yaşatıyor. Bu süreçte, Filistinliler sürekli olarak yerlerinden edilerek başka bölgelere göçe zorlanıyor. İsrail, daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'ye sığınan Filistinlilere yönelik yeni bir tahliye çağrısı yaparak, bölgeye saldırı düzenlemeye hazırlandığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı haritada, Deyr el-Belah kentinin doğusu, Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve En-Nasr gibi bölgelerin boşaltılması gerektiği ifade edildi.

El-Mevasi bölgesi, altyapısı zayıf ve yapılaşmanın oldukça az olduğu bir alan. İsrail'in Gazze'deki kuzey bölgelerden başlattığı zorunlu göç dalgası, güneyde Han Yunus ve Refah bölgelerine kadar uzandı. İsrail, bu süreçte Filistinlilere El-Mevasi'yi güvenli bir yer olarak göstermiş, ancak şimdi bu bölgeyi de hedef almaya hazırlanıyor. Filistin Kızılayı, Refah'a yönelik kara saldırılarının ardından El-Mevasi'ye yoğun bir göç dalgasının yaşandığını ve bölgede çadır dahi kuracak yerin kalmadığını belirtiyor. Filistinliler, bu zor koşullar altında yaşam mücadelesi verirken, yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir.

Tahliye Kararının Siyasi ve İnsani Etkileri

İsrail'in El-Mevasi'ye yönelik saldırı hazırlıkları, Katar'ın başkenti Doha'da devam eden ateşkes ve esir takası müzakereleri sırasında geldi. İsrail'in bu hamlesi, Doha'daki müzakerelere nasıl etki edeceği henüz bilinmiyor, ancak Filistinliler için bu durumun ağır insani sonuçları olacağı kesin. Birleşmiş Milletler'e göre, Gazze'deki Filistinlilerin %90'ı İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi ve çoğu, ayda bir yer değiştirmek zorunda kalıyor. Bu zorunlu göçler, Filistinlilerin hayatını alt üst ediyor ve bölgede insani krizin daha da derinleşmesine neden oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde zorunlu göçü bir silah olarak kullanmaya devam etmesi, uluslararası toplumda da tepki topluyor. Filistinliler, sürekli göçe zorlanarak hem fiziksel hem de psikolojik açıdan büyük zorluklar yaşıyor. İsrail'in, kendisinin güvenli olduğunu iddia ettiği El-Mevasi gibi bölgelere saldırı düzenlemesi, Filistinlilerin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyor.

İsrail ordusunun El-Mevasi'ye yönelik saldırı hazırlıkları, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirebilir ve Filistinlilerin yaşadığı dramı derinleştirebilir. Filistinlilerin sürekli yer değiştirmek zorunda bırakılması, Gazze'deki insani krizi daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.