İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin bitişiğinde yer alan konsolosluk binasına yönelik düzenlediği saldırı, uluslararası arenada büyük bir gerginliğe sebep oldu. Saldırıda, Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü komutanlarından Muhammed Rıza Zahedi ve beraberindeki bazı devrim muhafızları hayatını kaybetti. Bu vahim olayın ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "korkakça suç" olarak nitelediği saldırının yanıtsız kalmayacağını açıkladı, İran'ın misilleme yapacağı uyarısında bulundu.

İran'ın bu açıklamasıyla birlikte uluslararası arenada endişe ve tedirginlik artarken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Rusya'nın çağrısı üzerine saldırıyla ilgili toplanacağı bilgisi gündeme geldi. Tahran yönetimi, uluslararası hukuka göre saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, İsrail'in sonuçlarına katlanacağını vurguladı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik son dönemde artan saldırıları, bölgede tansiyonu yükseltirken, Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alan bu son saldırı, Tel Aviv yönetiminin son bir hafta içinde Suriye'yi hedef alan 5. saldırısı oldu. Saldırı sonucunda hayatını kaybeden İranlı komutan Zahedi'nin, Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından en üst düzey İran Devrim Muhafızları Komutanı olduğu belirtildi.

Saldırının yankıları sadece siyasi arenada değil, halkın tepkisiyle de kendini gösterdi. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen protesto gösterisinde yüzlerce kişi, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bayraklarını yakarak tepkilerini dile getirdi. Protestocular, İran yönetimine İsrail saldırısının intikamının alınması için çağrıda bulunurken, bu tür provokatif eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri daha da zorlayabileceği endişesi de arttı.

