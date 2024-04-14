İsrail ordusu, bugün İran kaynaklı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla karşı karşıya kaldı. İsrail Hava ve Deniz Kuvvetleri, İran'dan havalanan İHA'ların izlendiğini ve ülkeye doğru ilerlediğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran kaynaklı onlarca İHA'nın İsrail hava sahasına doğru yönlendirildiğini belirtti.

Hagari, İsrail'in hava ve deniz kuvvetlerinin saatler sürebilecek bir süreçte İHA'ları takip ettiğini ve ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini açıkladı.

İsrail'deki saldırı alarmlarının sadece İHA'ların hedeflere yaklaştığında çalacağını belirten Hagari, İHA'ların etkisiz hale getirilmesi için gereken önlemlerin alınacağını ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, saldırıların gerçekleşmesinden önce İran'ın İsrail'e karşı onlarca İHA ile saldırı başlattığını duyurmuştu.

İsrail makamları, saldırıların askeri hedeflere yönelik olabileceğini değerlendiriyor. Bu bağlamda İsrail Savunma Bakanlığı'nın Tel Aviv'de bir araya gelerek durumu ele alacağı belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık yetkilileri, devlet uçağının saldırıdan etkilenme riski nedeniyle havalandığını doğruladılar.

İsrail hava sahasının geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. İsrail Havalimanları İdaresi, yerel saatle 00.30 itibarıyla hava sahasının uçuşlara kapatılacağını duyurdu ancak yeniden açılma zamanı hakkında bilgi verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İHA'ların İsrail hava sahasına ulaşmasının saatler sürebileceğini öngörmüştü. İHA'ların tahmini olarak yerel saatle gece 2 civarında İsrail'e varması bekleniyor.

Ayrıca, Kanal 12'nin açıklamasına göre, İran'ın İsrail'e karşı güdümlü füze de fırlattığı bildirildi.

Bu arada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e doğru havalanan uçakların rotalarının değiştirildiği ve geri döndüğü rapor edildi.

Şu anda Orta Doğu'daki uçuş trafiği, durumu şöyle gösteriyor: