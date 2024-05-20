İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Üst Düzey Yetkililer Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

İran devlet televizyonu, Akıncı İHA'nın yardımıyla bulunan enkazda, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da bulunduğu helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı. Helikopterin enkazına 15 saat süren zorlu arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Kazada hayatını kaybedenler arasında Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmak üzere helikopterle seyahat ediyorlardı. Dönüş yolunda helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada, Reisi ve Abdullahiyan’ın yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup 2 üst düzey askeri yetkili ve 3 mürettebat da yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları güçlükle ilerledi. Türkiye’den yardım isteyen İran, Akıncı İHA'nın tespit ettiği ısı kaynağı sayesinde enkaza ulaştı. Enkaz koordinatlarını paylaşan Akıncı İHA, arama faaliyetlerinde önemli bir rol oynadı.

İbrahim Reisi’nin Siyasi Kariyeri

14 Aralık 1960'ta Meşhed'de doğan İbrahim Reisi, 1979 devriminin ardından kariyerine Kereç Savcısı olarak başladı. Kısa sürede Tahran Başsavcı Vekilliği’ne yükselen Reisi, 1988’de hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını veren 4 kişilik komitede yer aldı. Reisi, 2016’da Meşhed'deki İmam Rıza Türbe ve Külliyesi Vakfı Başkanlığı’na, 2019’da ise Yargı Erki Başkanlığı’na atandı. 2021 yılında yapılan seçimlerde oyların %62’sini alarak İran'ın 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Profili

1964 yılında Simnan eyaletinde doğan Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Mahmud Ahmedinejad döneminde Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapan Abdullahiyan, 2021’de Dışişleri Bakanı oldu. Abdullahiyan’ın bakanlığı döneminde, İran ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler 7 yıl aradan sonra yeniden kuruldu.

Geçici Cumhurbaşkanı Ataması

İran Anayasası’nın 131. maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı’nın ölümü durumunda, Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı geçici olarak Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini devralacak. Yeni Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi için en fazla 50 gün içerisinde süreç düzenlenecek.