Yılmaz Erdoğan'ın Yepyeni Dizisi "İnci Taneleri"nde Heyecan Dorukta!

Kanal D'nin perşembe akşamları ekrana gelen fenomen dizisi "İnci Taneleri", 16. bölümüyle izleyicileri şok edecek anlarla dolu.

Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı bu dizi, seyircileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Şenol Sönmez'in oturduğu yapımda, her bölüm olaylar birbirini izleyicinin nefesini kesiyor.

Yaklaşan 16. bölümde, dizinin ana karakterlerinden Nehir'in Azem ile yüzleşmesi bekleniyor. Nehir'in Azem'e ulaşmasını engellemek için çırpınışı, sonunda Azem'in gerçekle yüzleşmesine neden olacak. Diğer yandan Cihan, babası ve ablası arasında sıkışıp kalacak, hangi tarafı seçeceğine karar vermekte zorlanacak.

Dilber, Zahir'in gölgesinden kurtulmak için büyük bir karar alacak. Öte yandan Piraye, Cenk'le olan ilişkisini sonlandırmak ve Azem'e yakınlaşmak isteyecek ancak beklenmedik bir şokla karşılaşacak.

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu "İnci Taneleri", heyecan dolu yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak!