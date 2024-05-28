Kanal D'nin sevilen dizisi 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', başarılı bir sezonun ardından sezon sonu kutlaması için bir araya geldi. Dizinin başrol oyuncuları, yönetmeni ve yapımcıları, sezon finaline yaklaşırken sette bir kutlama etkinliği düzenlediler.

Sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi ekibi, sezonun bitişini özel bir pasta kesme töreniyle kutladı. Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere, dizi kadrosunun diğer önemli isimleri de bu keyifli etkinlikte bir araya geldi.

Dizinin başarısında büyük payı olan oyuncular ve ekip, sezon boyunca verdikleri emek için birbirlerine teşekkür ettiler. Yılmaz Erdoğan, başarılarını ekibiyle birlikte kutlarken, gelecek sezon için de izleyicilere sürprizler vaat etti.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', sezon finaliyle heyecan dolu bir final yapacak. Kanal D'de perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek olan final bölümü, izleyicileri büyük bir merakla bekliyor.

Dizinin güçlü kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi tanınmış oyuncular bulunuyor. Projenin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstleniyor.