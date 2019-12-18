İbrahim Burak Oğuz'dan veda mesajı

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'u görevden aldı. Yerine kayyum atanan Belediye Başkanı Oğuz sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, FETÖ'ye üye olmak suçundan tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevden alındı. Görevden alınan Belediye Başkanı Oğuz'un sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımı ortaya çıktı.

Oğuz paylaşımında, "Bu yola çıkarken 'Kendimi ve ailemi sizlere emanet ediyorum' demiştim. Ailem önce Allah'a sonra sizlere emanet. Vatanım, bayrağım, Cumhuriyet'im ve Mustafa Kemal Atatürk hepimize emanet. Biraz beni özleyeceksiniz ama ben sizleri çok özleyeceğim. Kalın sağlıcakla..." ifadelerine yer verdi.