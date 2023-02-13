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İBB'nin Yardım Gemileri İskenderun'a Ulaştı
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İBB'nin Yardım Gemileri İskenderun'a Ulaştı

İBB'nin Deprem felaketini yaşayan Hatay ve çevresinde görev yapmak için yola çıkardığı Orhangazi ve Osmangazi gemileri İskenderun Limanı'na ulaştı.

Deprem felaketini yaşayan Hatay ve çevresinde görev yapmak için İBB'nin yola çıkardığı Orhangazi ve Osmangazi gemileri İskenderun Limanı'na ulaştı.

Osmangazi gemisi, tahliye edilmek isteyen depremzedeleri alıp limandan ayrılırken, Orhangazi gemisi de ilk konuklarını ağırlamaya başladı. İçinde barınma, sağlık, rehabilitasyon ve kreş gibi hizmetlerin verildiği geminin ilk konukları, 35 günlük Gülsüm ve Göktuğ bebekler oldu.


İkizlerin anne- babasına geçmiş olsundileklerini ileten İBB Başkanı Erkem İmamğlu, genç çifte, "Burada emin ellerdesiniz. Hep beraber onları iyileştireceğiz."

"Yolları açık olsun. Onlar bizin için çok büyük umut. Onun için moralinizi üksek tutun. Hep beraber ayağa kalkacağız. allah bağışlasın" sözleriyle destek verdi.

Ekrem İmamoğlu mesai arkadaşlarına da "Burası çok özel bir yer. emeğinize sağlık gerçekten. Bu özel halini, bizim gerçekten özel ihtiyacı olan insanlarımıza yaşatmanız lazım. bunu siz koordine edeceksiniz" diyerek teşekkür etti.


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