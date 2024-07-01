Hudutsuz Sevda Dizisinde İki Ünlü Oyuncuyu Duygusal Anlar Yaşattı!

Now TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi, ilk sezonunda büyük beğeni toplamış ve ikinci sezona da başarıyla devam etme kararı almıştı. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı dizi, Eylül ayında izleyicilerle buluşacak.

Dizinin ikinci sezonunda Fikret karakterini canlandıran Burak Sevinç ve Levent karakteriyle Özgür Emre Yıldırım'ın performansları, özellikle bir ağlama sahnesinde benzer tepkiler vermişlerdir.

Gazeteci Sibel Arna'nın YouTube programında konuşan Burak Sevinç, dizideki duygusal anılarından birini paylaştı. Fikret karakteriyle dikkat çeken Sevinç, son bölümlerdeki ağlama sahnesinin nasıl yaşandığını ve bunun üzerine duygusal bir bağ oluştuğunu anlattı.

Sevinç, "Hudutsuz Sevda'da Özgür Emre Yıldırım'la birlikte karşılıklı ağlama sahnesi yaşadık. Sabah saat altıda, kendi evlerimizde okuduğumuz senaryo bizi etkiledi ve birbirimizden habersiz olarak gözyaşları dökmeye başladık. Hala o sahneyi hatırladıkça duygulanıyorum. Sanırım bu, birbirimize olan hissiyatımızdan kaynaklanıyor" dedi.

Ayrıca Sevinç, rol arkadaşı Özgür Emre Yıldırım ile aralarında güçlü bir dostluk olduğunu vurgulayarak, bu tür sahnelerin kendilerine oyunculuk açısından zorlayıcı ama bir o kadar da derinlik kazandırdığını belirtti.

Burak Sevinç'in ağlama sahnesiyle ilgili olarak "Erkeklerin ağlaması çirkin oluyor" yorumu da dikkat çekti. Ancak oyuncu, kadınların da ağlamasının güzelliklerini bozmadığını ekleyerek, duygusal anların izleyicilerle paylaşılmasının önemine değindi.

Hudutsuz Sevda dizisi, ikinci sezonunda da izleyicilere duygusal ve gerilim dolu anlar yaşatmayı hedefliyor. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in performanslarıyla dikkat çeken dizi, izleyicilerden gelen olumlu tepkilerle yoluna devam ediyor.