Hollanda'da, İslam karşıtı ve ırkçı bir grubun lideri olan Edwin Wagensveld, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırısı nedeniyle gözaltına alındı. Wagensveld, Hollanda'da faaliyet gösteren ırkçı ve aşırı sağcı bir grup olan Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketinin lideridir. Son olayda, Wagensveld, Kur'an-ı Kerim'i köpek tasmasıyla bağlayarak salladı ve yerlere sürükledi.

Hollanda polisinin yazılı açıklamasına göre, Wagensveld'in eylemi, Arnhem Belediyesi tarafından Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret suçu kapsamında kendisi için konulan eylem yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemede gözaltına alınmasına sebep oldu. Arnhem kentine giriş yasağı bulunan Wagensveld'in mahkemeye gelmesi istisnai bir durumdu ve yapılan açıklamada, bu olayın diğer eylemlerinden farklı olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz haftalarda, Arnhem Belediyesi, Wagensveld'in 23 Mart'ta planladığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemini kamu düzeninin bozulması ve tehlikeye girmesi nedeniyle yasaklamıştı. Wagensveld, yasağa rağmen sosyal medya hesabından eylemi gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Arnhem Belediyesi, kendisine 6 aylığına bölgeye giriş yasağı getirmişti.

Wagensveld'in daha önce de ülkedeki çeşitli kentlerde benzer provokasyonlarda bulunduğu belirtiliyor. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan saldırı eylemlerinde, kamusal alanda ateş yakmanın yasak olması sebebiyle polisin müdahale ettiği bildirilmişti. Geçen yıl, Lahey kentinde ve Utrecht kentinde Kur'an-ı Kerim'e karşı benzer saldırılar gerçekleştiren Wagensveld, Rotterdam'da yapılması planlanan bir eylem öncesinde gözaltına alınmıştı.

Wagensveld, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış ancak benzer eylemlerine devam etmişti. Geçen yıl, Lahey'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırılar düzenlemişti. Bu olaylar, Hollanda'da İslam'a karşı yapılan provokatif eylemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.