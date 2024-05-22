Heyecan Dolu Anlar: Gaddar Dizisinin 18. Yeni Bölümünde!

Now TV'de heyecanla takip edilen Gaddar dizisinin 18. bölümü, karakterlerin içsel çatışmaları ve olaylarla dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerini üstlendiği yapım, izleyicilere soluksuz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Gaddar dizisinin yeni bölümünde, Korkut'un ölümü sonrasında Dağhan'ın içsel çatışmaları artarak devam ediyor. Kendini yorgun ve çaresiz hisseden Dağhan, teselli arayışında Leyla'ya yöneliyor. Bu durum, Dağhan'ın çevresindeki ilişkileri de etkiliyor. Aydan, Oya'nın baskılarına dayanamayıp yeni biriyle görüşmeye karar veriyor.

Diğer yandan Rüzgar, babasının intikamını almanın huzuruyla rahatlar. Ancak bu durum, Rüzgar'ın içindeki intikam duygusunu yeniden alevlendiriyor. Rüzgar, askerdeyken sevdiği kızın hayatını karartan olayın sorumlusunu bulmak için Enver'den yardım alıyor ve harekete geçiyor. Ancak bu karar, Rüzgar'ı büyük bir belanın içine sürüklüyor.

Öte yandan Müdür, Nilüfer'le arasındaki bağı güçlendirmeye çalışırken, Nilüfer'in ona olan nefreti devam ediyor. Ekber ise Nilüfer'i bulmak ve Müdür'ün canını yakmak için elinden geleni yapıyor. Bu süreçte Ekber'in, Korkut'a yaptığı yardımlar, Müdür ve Ekber arasındaki gerilimi artırıyor.

Yaşanan bu karmaşık olaylar, Dağhan'ı perişan ederken, Leyla'nın hayatına yeniden girmesiyle birlikte işler daha da karmaşık bir hal alıyor. Dağhan, Rüzgar'la olan ilişkisindeki gerilimi gözden geçirirken, aynı zamanda Ekber'e karşı da harekete geçiyor.

Gaddar dizisinin heyecan dolu 18. bölümü, cuma akşamı Now TV'de izleyicilerle buluşacak!