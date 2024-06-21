Özgür Emre Yıldırım, Hem Ekranda Hem de Gerçek Hayatta Farklı Yönleriyle Dikkat Çekiyor

Gazeteci Sibel Arna'nın YouTube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol"un yeni bölüm konuğu, başarılı oyuncu Özgür Emre Yıldırım oldu. Yıldırım, son olarak "Hudutsuz Sevda" dizisinde canlandırdığı Karadenizli mafya Levent Kulpa karakteri ile büyük beğeni topladı. Programda, bu karakter için Ekrem İmamoğlu'nu dinleyerek nasıl hazırlandığını anlattı ve ayrıca eşi Buse Cevat Emre ile olan tanışma hikayesini paylaştı.

Özgür Emre Yıldırım, Karadeniz şivesine Ekrem İmamoğlu'nu dinleyerek çalıştığını belirtti. "Hudutsuz Sevda" dizisinde canlandırdığı Levent Kulpa karakteri için kırık bir Türkçe kullanması gerektiğini ve İmamoğlu'nun konuşma ritmini taklit ettiğini ifade etti. Yıldırım, "Kulağımda İmamoğlu, ben evde temizlik yapıyorum, yemek yapıyorum. Onun ritmini yakaladım. Birebir taklit değil, konuşmasının melodisini kullandım" dedi.

Yıldırım, eşi Buse Cevat Emre ile tanışma hikayesini de içtenlikle anlattı. Sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve Buse'nin bilim insanı kimliği ve güzelliğiyle kendisini etkilediğini belirtti. İlk buluştukları gün, Gezi Parkı'nda Buse'yi gördüğünde çok heyecanlandığını ve hemen evlenme teklif ettiğini söyledi. Yıldırım, "Karşıdan geldi, müthiş biri, hemen sarıldım, kokladım ve 'Ben seni aldım' dedim. Sonra evlendik" şeklinde konuştu.

Programda ayrıca, Yıldırım'ın "Nick Off Duty" filmindeki rolünden de bahsedildi. Bu rolde aslında Cem Yılmaz'ın oynaması planlanmıştı, ancak Yılmaz'ın başka bir projede olduğu için rolü kendisinin aldığını açıkladı. Yıldırım, "Benim oynadığım başrol kötü adam için Cem Yılmaz'ı istediklerini sette Til Schweiger'den öğrendim. Film bittikten sonra Cem abiye sordum, 'Sen Almanlarla bir film yapacakmışsın' dedim. 'Ya evet öyle bir şey vardı' dedi. 'Ben oynadım o rolü' dedim. 'Hadi Len' dedi" şeklinde anlattı.

Özgür Emre Yıldırım, son dönemdeki başarılı performansları ve özel hayatındaki samimi açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. "Hudutsuz Sevda" dizisindeki Karadenizli mafya karakteriyle izleyicilerden tam not aldı ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşma tarzını kullanarak karaktere farklı bir boyut kattı. Yıldırım’ın oyunculuk yeteneği ve karakter yaratma konusundaki ustalığı, onun sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.

Eşi Buse Cevat Emre ile olan ilişkisi, romantik bir hikaye olarak dikkat çekiyor. Bilim insanı olan Buse'nin kansere çare arayan çalışmaları ve Harvard ile flört halinde olması, çiftin birbirini nasıl tamamladığını gösteriyor. Sosyal medyada tanışıp hızlı bir şekilde evlenmeye karar vermeleri, modern zaman aşk hikayelerinin güzel bir örneği olarak öne çıkıyor.

Özgür Emre Yıldırım, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. "Nick Off Duty" filmindeki performansı, uluslararası alanda da dikkat çekti ve Cem Yılmaz'ın yerine rol alması, onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Bu deneyim, Yıldırım'ın kariyerine önemli bir katkı sağladı ve ona yeni kapılar açtı.

Özgür Emre Yıldırım'ın hem profesyonel hem de kişisel hayatındaki bu detaylar, onu daha da ilgi çekici bir figür haline getiriyor. Yıldırım, oyunculuk kariyerinde gösterdiği başarı ve özel hayatındaki samimi tavırlarıyla hayran kitlesini genişletiyor.