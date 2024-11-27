Helal Ekonomi ve Türkiye’nin Küresel Vizyonu: Erdoğan’dan Zirveye Güçlü Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2024 kapsamında bir video mesaj göndererek Türkiye’nin küresel bir üretim üssü olma hedefindeki kararlılığını vurguladı. Erdoğan, zirveye katılan ülkeler ve firmaların ortak bir vizyon doğrultusunda yeni işbirlikleri geliştireceğine olan inancını ifade etti.

Türkiye’nin Stratejik Konumu ve Küresel Hedefler

Erdoğan, Türkiye’nin üç kıtanın kalbi konumunda yer aldığını belirterek, bu avantajın ekonomik potansiyeli artırmak için etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi. “Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz,” diyen Erdoğan, yerli ve yabancı sermaye ayrımı yapmaksızın Türkiye’nin yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Zirve kapsamında düzenlenecek iş forumlarının yeni yatırımlar ve ortaklıklar için önemli fırsatlar yaratacağına dikkat çeken Erdoğan, “Bu organizasyon, hem İslam dünyası hem de küresel ekonomi için önemli bir köprü görevi görüyor,” dedi.

Helal Belgeli Ürün ve Hizmetlerde Büyüyen Pazar

Helal belgeli ürün ve hizmetlerin dünya genelinde 5 trilyon doları aşan bir pazara ulaştığını vurgulayan Erdoğan, bu sektörün temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetlere uygun ürünlerle büyümeye devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin bu alandaki lider rolünü Helal Akreditasyon Kurumu aracılığıyla pekiştirdiğini ifade eden Erdoğan, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine de dikkat çekerek, helal belgelendirme alanındaki ayrılıkların giderilmesi çağrısında bulundu.

Gıda Güvenliği ve Standartlaşma

Erdoğan, gıda güvenliğinin sağlanmasının toplum sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Türk Gıda Kodeksi ve kontrol laboratuvarları ile bu alanda yapılan çalışmaları anlattı. “Sağlık risklerini azaltmak ve toplumun güvenli gıda tüketimini sağlamak için uluslararası gıda güvenliği standartlarını titizlikle uyguluyoruz,” diyen Erdoğan, helal belgeli ürünlerin uluslararası ticaretini kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Gençlik ve Vizyonun Gücü

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençlerin ve teknoloji odaklı girişimlerin merkezi bir rol oynadığını vurgulayarak, geleceği şekillendirme noktasında gençlerin liderliğini desteklediklerini ifade etti. TEKNOFEST gibi etkinliklerle gençlere verilen önemin altını çizen Cumhurbaşkanı, bu tür organizasyonların geleceğin bilim insanlarını ve girişimcilerini desteklemede önemli rol oynadığını söyledi.

Helal Pazarda Türkiye’nin Liderliği

Zirveye katılan firmaların ve ülkelerin ortak bir vizyon doğrultusunda hareket etmelerinin, helal ekonomiyi daha ileri bir noktaya taşıyacağını belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu sürece öncülük etmeye devam edeceğini ifade etti. Zirvede gündeme gelen tartışmaların, sektördeki firmalar ve tüketiciler için yeni fırsatlar yaratacağını ekledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaya olan ihtiyacın arttığı bu dönemde düzenlenen bu organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum.”