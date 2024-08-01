Hamas Lideri İsmail Heniyye Tahran'da Suikastle Öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin kaldığı konuta düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi. İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Heniyye Tahran'da kaldığı konutta düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda, Heniyye'nin bir koruması da hayatını kaybetti.

Hamas hareketi de Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Hareketten yapılan açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlediği hava saldırısında öldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabirinin sorusuna, İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, “Bu konuda yorum yapmıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Beyaz Saray, Heniyye'nin öldüğüne dair haberleri gördüklerini açıkladı. CNN'de yer alan Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, "İsmail Heniyye'nin İran'da öldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı. Yetkili, konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Hayatı

İsmail Heniyye, 1963 yılında Gazze Şeridi'ndeki Elşati mülteci kampında doğdu. Ailesi, 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinden kaçarak mülteci durumuna düştü. Heniyye, 1987'de Gazze İslam Üniversitesi'nden mezun oldu. 1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grupla birlikte Güney Lübnan'a sürüldü. Ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.

1999'dan 2004'e kadar, Hamas genel sekreteri Şeyh Ahmet Yasin'in özel kalem müdürlüğünü yaptı. Aralık 2005'te yapılan ve 25 Ocak 2006'da tekrarlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerinde Hamas lideri Halid Meşal'in Şam'da sürgünde bulunmasından dolayı listenin en başında yer aldı. Hamas'ın 132 sandalyeden 74'ünü aldığı seçimler sonucunda Heniyye, 16 Şubat 2006'da Hamas'ın başbakan adayı olarak açıklandı. 19 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in karşı çıkmalarına rağmen Filistin başkanı Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa atandı.

Ekim 2006'da Gazze'de El Fetih ile Hamas üyelerinin çarpışmaları sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan kurtuldu. Mayıs 2007'de İsrail'in evine karşı düzenlediği füze saldırısını atlattı. Haziran 2007'de Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile El Fetih arasındaki çatışmaların zirveye çıkması üzerine, Filistin devlet başkanı Mahmud Abbas tarafından görevinden alındı. Ancak Hamas, Abbas'ın kararnamesini reddetti ve İsmail Heniyye hükümetinin görevde kalacağını ve Filistin Ulusal Yönetimi hükümeti olarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

2 Haziran 2014 – 13 Şubat 2017 tarihleri arasında Gazze Şeridi Yönetimi Başkanlığını üstlendi. 6 Mayıs 2017'den beri ise Hamas Siyasi Büro Başkanlığını yürütüyordu.

Ailesinin Trajik Kayıpları

Heniyye'nin ailesi, İsrail'in düzenlediği saldırılarda ağır kayıplar verdi. 10 Nisan'da Ramazan Bayramı sırasında Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda düzenlenen saldırıda, Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetti. Heniyye, bu saldırıda çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini ve Kudüs'ün kurtuluşu için hayatlarını feda ettiklerini söylemişti. İsrail ordusunun bayramda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail basınına göre, Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle gerçekleştirildi.