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Haluk Levent İddialara Cevap Verdi
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Haluk Levent İddialara Cevap Verdi

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimlerde olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Sağolsun yetkililer olayı çözdü' dedi. Levent toplanan bağışlara el konulacağına yönelik iddiaları reddetti.

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Son 2 günde bazı işgüzarların sahada Ahbap Derneğinin faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimlerde olduğunu gördük.

Tıkanma noktasına gelmiştik. Sağolsun yetkililer olayı çözdü' dedi. Levent toplanan bağışlara el konulacağına yönelik iddiaları reddetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, 'Sahtekarlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun,' devletle eş koşmaya çalışan varsa elbette ki gereği yerine getirilecek' diyerek hedefe koyduğu Ahbap Derneği'nin Kurucusu Haluk Levent de deprem bölgesiyle ilgili açıklama yaptı.

Leventte Twitter'de şu paylaşımı yaptı:

Bugün akşam açıklama yapacaktım. O kadar çok sepekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay'a ya da AFAD'a aktaracağmızı yazıp çiziyor. Olan daha çok büyümesin diye açıklamayı erkene aldım.

Açıklayacağın durumda önce şunu söyleyeyim. Sizinh paranız benim namusum. Hiç kimseye kuruluşa vermem. Veremem. Kimse de benden istemedi.

Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil Konut yapacağız


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