Hakan Fidan’ın Tarihi Şam Ziyareti Dünya Basınında Geniş Yankı Uyandırdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret, dünya basınında büyük ilgi gördü. Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik temasların yeniden başlaması, bölgedeki güvenlik ve istikrar arayışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Görüşmelerde, terör örgütü PKK/YPG ile mücadele ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ön planda yer aldı.

Fidan’ın Ziyaretine Uluslararası İlgi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şera ile gerçekleştirdiği görüşme, Azerbaycan basınında “son dakika” gelişmesi olarak duyuruldu. Haber bültenlerinde, Fidan’ın PKK/YPG’nin Suriye’de barınamayacağına dair açıklamaları ön plana çıkarıldı. Türkiye’nin bölgedeki terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesi ve sınır güvenliğini sağlama hedefi, uzman konuklar tarafından detaylı şekilde değerlendirildi.

Arap basını da Fidan’ın Şam ziyaretini yakından takip etti. Katar merkezli El Cezire kanalı, görüşmenin Suriye’de terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatacağını belirtti. El Arabiya ise Fidan’ın, “Suriye halkının topraklarının terör örgütlerinden arındırılması gerektiği” yönündeki açıklamalarına vurgu yaptı.

Avrupa ve Asya Medyasında Geniş Yankı

Hakan Fidan’ın ziyareti, Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Fransız kanalı France 24, Türkiye’nin diplomatik temaslarla bölgedeki istikrara katkı sağlamak istediğini duyurdu. Alman gazetesi Zeit ise Fidan’ın, PKK/YPG’ye yönelik sert mesajlarını manşetine taşıdı.

Alman basını, ayrıca Fidan’ın Suriye’nin yeniden inşa sürecine yönelik uluslararası topluma yaptığı destek çağrısını öne çıkardı. Fidan, “Suriye’nin yeniden yapılandırılması için güçlü bir uluslararası iş birliği gereklidir” diyerek, bölgedeki ekonomik ve siyasi toparlanmanın önemine dikkat çekti.

Yunanistan basınında ise ERT televizyonu, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlı tutumunu ön plana çıkararak Fidan’ın açıklamalarını detaylıca aktardı. Çin medyasında da ziyaret geniş yer buldu. Çin Devlet Televizyonu, Fidan’ın PKK/YPG’nin Suriye’den tamamen çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamalarına dikkat çekti.

Terörle Mücadelede Ortak Hedefler

Görüşmelerde, Türkiye ve Suriye’nin terör örgütlerine karşı ortak mücadele yürütme kararlılığı vurgulandı. Fidan, PKK/YPG’nin Suriye topraklarında oluşturduğu tehditlere karşı iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail’in Suriye’de gerçekleştirdiği ihlallere karşı uluslararası kamuoyunun daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edildi.

Suriye’nin Yeniden İnşası ve Gelecek Planları

Fidan’ın ziyaretinde, Suriye’nin yeniden yapılandırılması ve göçmenlerin güvenli dönüşü konuları da ele alındı. Türkiye’nin bu süreçte aktif rol oynamaya hazır olduğunu belirten Fidan, uluslararası toplumun desteğinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, ekonomik kalkınma ve altyapı projelerinin hızlandırılması için ortak projeler üzerinde duruldu. Bu adımlar, Suriye’nin barış ve istikrara kavuşması açısından kritik olarak değerlendirildi.

Sonuç: Diplomatik İlişkilerde Yeni Dönem

Hakan Fidan’ın tarihi Şam ziyareti, Türkiye ve Suriye arasında yeniden başlayan diplomatik temasların bir göstergesi olarak dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Terörle mücadele, sınır güvenliği ve Suriye’nin yeniden inşası gibi önemli konular masaya yatırıldı. Ziyaretin, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlaması bekleniyor.