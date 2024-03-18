Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te katıldığı Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Fidan, Irak'ın Süleymaniye kentinde terör örgütüne lojistik destek verilmesine tepki göstererek, "Hatalardan geri dönme zamanı geldi, Türkiye ile dostluğunuzu perçinleyin" dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Seçim Süreci: Türkiye demokratik bir seçim süreci yaşıyor. Bu çeşitlilik demokrasi adına önemli. AK Parti'nin başarılı çıkacağına inanıyorum.

Irak İle İşbirliği: PKK'nın Irak'taki varlığı ülkeye zarar veriyor. PKK'nın yasaklanması önemli bir adım. Irak ile ekonomik işbirliği terörle mücadeleyi de içeriyor. Biz dostlarımızla düşman olmak istemiyoruz.

Süleymaniye Konusu: Irak'ın istikrarı için önemli bir adım. Biz PKK ile mücadele ederken dostlukları sürdürmek istiyoruz.

Irak Görüşmeleri: Irak'taki terörle mücadeledeki çabalarımız devam ediyor. PKK'nın Irak ve Suriye'deki varlığına karşı ortak bir hareket yürütmek istiyoruz. Bu, bölgenin istikrarı için kritik bir adım.

Diplomatik Çabalar: Terörle mücadelede diplomatik yolları tercih ediyoruz. İstihbarat ve askeri işbirliğimiz aktif. Ortaklarımızın terörle mücadelede birlikte hareket etmesi önemli.

Ortak Refha Vizyon: Bölgede ortak refaha dayalı bir vizyon benimsiyoruz. Bu, bölgesel istikrarın sağlanması için kritik bir adımdır. Irak'ın bu konuda diğer ülkelerle işbirliği yapması önemlidir.

Süleymaniye Konuşulması: Süleymaniye'deki durumun, bölgedeki istikrar ve güvenlik açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda net ve açık bir politika izliyoruz. İlgili taraflarla diyalog yoluyla çözüm arayışı içindeyiz.

Örgüte Yardım Edilmemesi: PKK'ya destek verilmemesi ve mevcut durumun devam etmemesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki tüm tarafların terörle mücadelede işbirliği yapması gerekmektedir.

Ortak Anlaşmalar: Irak ile olan ilişkilerimizi daha da güçlendirmek ve çeşitli alanlarda ortak anlaşmalar yapmak için çalışıyoruz. Bu, bölgesel istikrarın sağlanması ve terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından önemlidir.

Türkiye-Irak İlişkileri: Türkiye olarak, Irak ile olan ilişkilerimizi güçlendirme ve bölgesel istikrarı sağlama konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Irak'ın terörle mücadeledeki çabalarını desteklemeye devam edeceğiz ve her iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için çaba harcayacağız.

Kaynakta Sorun Yaşanmaması: Irak topraklarında terör örgütlerine karşı mücadelede Türkiye'nin desteği ve ortak refah vizyonu önemlidir. Süleymaniye gibi kritik bölgelerde kaynaklardan faydalanmanın sağlanması, bölgesel istikrar açısından önemlidir.

Bölgesel İstikrar: Bölgedeki tüm tarafların, terörle mücadelede kararlılıkla bir araya gelmeleri ve ortak refahı sağlamak için işbirliği yapmaları gerekmektedir. Türkiye olarak, bölgedeki istikrarın ve güvenliğin sağlanması için Irak ile yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz.