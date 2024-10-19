Güldür Güldür Show’un 12. Sezonu Kahkaha Dolu Skeçlerle Başlıyor!

Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show, on ikinci sezonuyla izleyicilere bol kahkahalı anlar yaşatmaya devam ediyor. BKM yapımcılığında hazırlanan ve televizyon tarihine damga vuran bu fenomen program, eğlenceli skeçleri ve sevilen karakterleriyle 19 Ekim Cumartesi akşamı Show TV ekranlarında olacak. Yeni sezonda da, birbirinden komik skeçlerle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi amaçlayan program, ilk bölümünden itibaren büyük ilgi görmeye hazır.

Fenomen Karakterler Geri Dönüyor

Yeni sezonda da Ali Sunal’ın moderatörlüğünü yaptığı programda, Onur Buldu, Doğa Rutkay, Ecem Erkek, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya ve daha pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Yıllardır ekranlarda olan bu başarılı ekip, yeni sezonla birlikte izleyiciye yepyeni maceralar sunacak.

Her hafta birbirinden farklı ve gündeme dokunan skeçlerle dolu olan Güldür Güldür Show, izleyicilerin favori komedi programı olma unvanını bu sezon da korumayı hedefliyor. Kahkahanın hiç eksik olmadığı bu programda, güncel olaylar ve mizahi karakterler aracılığıyla Türkiye gündemine komik bir bakış açısı getiriliyor.

Kahkahaların evlerinizin salonlarından taşacağı yeni bölümümüz ile cumartesi akşamı 20.00’de, @ShowTV ekranlarında karşınızdayız.🕺🏻#GüldürGüldürShow pic.twitter.com/OD5e5K06yR — Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) October 14, 2024

İlk Bölümde Hangi Skeçler Var?

Güldür Güldür Show’un on ikinci sezonun ilk bölümünde izleyiciyle buluşacak skeçler arasında eğlenceli ve sürprizlerle dolu hikayeler yer alıyor:

Çekici Tenis Hocası: Bilal, kendini oldukça çekici sanan bir tenis eğitmenidir. Ders sırasında kadın öğrencilerinin ona hayran olduğunu zanneden Bilal, bu düşüncelerini açıkça dile getirmekten çekinmez ve olaylar komik bir hal alır.

İlk Adım: Mesut ve Hüseyin, Ay’a ilk adım atan astronotlardır. Ancak Mesut, dünyaya döndüklerinde tüm ilgiyi üzerine çekerken, Hüseyin unutulur. Hüseyin, bu durumun etkisiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve ilgi görmek için her yolu denemeye başlar.

Hanımcılar: Bilal, Hayati ve Mesut, eşlerinden korktukları için hafta sonları yalan söyleyerek halı saha maçına gitmektedirler. Ancak bu yalanlar ortaya çıkmak üzeredir, çünkü Hüseyin beklenmedik bir şekilde Mesut’un evine gelir ve işler karışır.

Naim ile Mesude: Naim, sevgilisi Çiçek’e sürpriz yapmak için aldığı kolyenin yanlışlıkla eşi Mesude’nin eline geçmesiyle büyük bir krize girer. Kolye ile birlikte başlayan bu komik macerada, Naim kolyeyi geri almak için çabalar ama başaramaz.

Satılık Okul: Paragöz bir okul sahibi olan İbrahim, okulunu satmak için Paşa ve Yeter ile anlaşmaya çalışır. Ancak öğretmen Nazlı, bu satışa karşı çıkar ve okulun sadece parayla değerlendirilemeyeceğini anlatmaya çalışır. Eğitim sistemine dair göndermelerle dolu bu skeç, izleyiciye hem düşündürecek hem de güldürecek.

Vergi Bulun: Fikri, ekibinden bütçe açığını kapatmak için yeni vergiler bulmalarını ister. Bu istek, birbirinden komik fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olur.

Kahkaha Dolu Bir Sezon Başlıyor

Güldür Güldür Show, sadece skeçleriyle değil aynı zamanda izleyiciye sunduğu eğlenceli anekdotlar ve sürprizlerle de dolu bir sezon vaat ediyor. Her sezon olduğu gibi bu yıl da, Türkiye’nin gündemindeki konuları mizahi bir dille ele alarak izleyiciyi güldürmeyi hedefleyen program, yeni skeçleri ve farklı senaryolarıyla herkesi ekrana kilitleyecek.

Programda, eğlenceli karakterlerin günlük hayatın içinden alınan hikayeleri nasıl mizahi bir şekilde ele aldığına şahit olacağız. Skeçlerde ele alınan her bir konu, toplumun farklı kesimlerini temsil ederek herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği anlar sunacak.

Güldür Güldür Show’un Yeni Sezonu

Yıllardır televizyon ekranlarının en çok izlenen eğlence programlarından biri olmayı başaran Güldür Güldür Show, bu sezon da izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Gündemin mizahi bir dille ele alındığı skeçler, izleyicilere keyifli anlar sunarken, Türkiye’nin dört bir yanından izleyici kitlesini ekrana çekecek.