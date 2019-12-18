Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Gökhan Çıra'dan çok sert açıklamalar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Gökhan Çıra'dan çok sert açıklamalar

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası çıkan kavganın başrolünde yer alan Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken gerginliği polis sona erdirdi.

Maçın ardından sosyal medya hesabından video yayınlayan Gökhan Çıra, maç sonrası yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan Çıra, "Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki, Fatih Terim'i bu maça odaklamışız, yöneticisi ve futbolcusu bana gelip kafa atıyor. Gerçi kendisi futbolun mafyası olduğu için ben bir şey demiyorum. Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Real Madrid ve PSG maçı kadrosundan sadece bir oyuncu eksik gelmişler. Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil, Real Madrid ve PSG. Büyüklüğünüzü göstermek istiyorsanız gruptan çıkacaktınız. Ama ben şunu tekrar söylemek istiyorum, Muslera bana gelip kafa atıyorsa, benim gözümde artık karakterli bir oyuncu değildir. Şunu da bilin. Beni sakın eşimle vurmaya kalkmayın. Ben eşimin ölene dek arkasındayım. Eşimle bana gelene ben daha çok gelirim. Bunu da böyle bilin. Erkek olan yüzüme konuşsun." ifadelerini kullandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cristian Manica Beşiktaş'a
Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor
Google, Youtube ve Gmail çöktü mü?
Özcan Deniz'in 16'lık yeğeninden şok!
19 Aralık dolar euro ne kadar oldu?
Ziraat Bankası hakkında yeni iddia
Cenk Tosun kaçırdı Everton elendi
El Clasico'da gol yok
Kupada büyük sürpriz
-
Çok Okunanlar
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
Türk-İş'in 2020 asgari ücret teklifi 2 bin 578 lira
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
9 Aralık dolar çeyrek altın ne kadar?
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
Rusya EURO 2020'ye katılabilecek mi?
Rusya EURO 2020'ye katılabilecek mi?
Alex de Souza İstanbul'da
Alex de Souza İstanbul'da
Bolu'da deprem vatandaşları korkuttu
Bolu'da deprem vatandaşları korkuttu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Cristian Manica Beşiktaş'a
Cristian Manica Beşiktaş'a
Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor
Erkan Kolçak Köstengil baba oluyor
Google, Youtube ve Gmail çöktü mü?
Google, Youtube ve Gmail çöktü mü?
Özcan Deniz'in 16'lık yeğeninden şok!
Özcan Deniz'in 16'lık yeğeninden şok!
19 Aralık dolar euro ne kadar oldu?
19 Aralık dolar euro ne kadar oldu?
Ziraat Bankası hakkında yeni iddia
Ziraat Bankası hakkında yeni iddia
Cenk Tosun kaçırdı Everton elendi
Cenk Tosun kaçırdı Everton elendi
El Clasico'da gol yok
El Clasico'da gol yok
Kupada büyük sürpriz
Kupada büyük sürpriz
Kayıp dağcılardan acı haber!
Kayıp dağcılardan acı haber!
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci asker arkadaşı mı?
Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci asker arkadaşı mı?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji