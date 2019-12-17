Genç oyuncu Süper Lig'e

Fethiyespor'un 1999 doğumlu forveti Anıl Arıcıoğlu, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor'un genç forvet oyuncusu Anıl Arıcıoğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Ankaragücü altyapısından yetişen ve Fethiyespor'da profesyonel olan genç forvet Anıl Arıcıoğlu, son üç sezondur A Takım'da forma giyiyor. Güçlü fiziği ve top tekniğiyle Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Arıcıoğlu'nun önümüzdeki yıl Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor'un genç forvet oyuncusu Anıl Arıcıoğlu, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Ankaragücü altyapısından yetişen ve Fethiyespor'da profesyonel olan genç forvet Anıl Arıcıoğlu, son üç sezondur A Takım'da forma giyiyor. Güçlü fiziği ve top tekniğiyle Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Arıcıoğlu'nun önümüzdeki yıl Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.