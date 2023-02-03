Geçim Sıkıntısı ve Açlık Çeken Ailelere Belediye El Uzattı

İBB, vatandaşların geçim zorluklarına katkıda bulunmak amacıyla Kara Kış Desteği kararı aldı. İBB; Şubat ayı içerisinde sistemlerde kayıtlı olan sosyal destek kartı kullanıcılarından en düşük gelir seviyesinde bulunan 76.400 vatandaşın kartlarına ocak ayı içinde 1000 TL: toplamda 76.400.000 TL. destek sağlıyor.
İBB, vatandaşların geçim zorluklarına katkıda bulunmak amacıyla Kara Kış Desteği kararı aldı.
İBB; Şubat ayı içerisinde sistemlerde kayıtlı olan sosyal destek kartı kullanıcılarından en düşük gelir seviyesinde bulunan 76.400 vatandaşın kartlarına ocak ayı içinde 1000 TL: toplamda 76.400.000 TL. destek sağlıyor.
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