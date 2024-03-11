İsrail ordusu, ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda birçok Filistinliyi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, Gazze'yi açlık ve susuzlukla yüz yüze bırakarak büyük bir insani krize yol açtığı bu süreçte saldırılarına devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyunca Han Yunus ve Zeytun Mahallesi gibi Gazze'nin farklı bölgelerine ağır saldırılar düzenledi.

Zeytun Mahallesi'nde bir evin İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Refah kentinin doğusundaki bir ev hedef alınırken, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Han Yunus'un doğusundaki bölgeler İsrail topçularının hedefi olurken, Es-Sabra Mahallesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda da hava saldırıları düzenlendi.

Tel el-Heva Mahallesi'nde hedef alınan "Aşur" ailesine ait evin enkazından çıkarılan 10 kişinin cansız bedenleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 45 Filistinlinin öldürüldüğünü, 72 bin 654 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

