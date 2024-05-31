İsrail Gazze'de Bir Evi Bombaladı: Çok Sayıda Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı yoğun saldırılar, 237 gündür havadan, denizden ve karadan devam ediyor. İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği bu saldırılar, bölgedeki sivil nüfus üzerinde ağır kayıplara yol açıyor. Son olarak, Gazze şehrinin doğusunda bulunan bir eve düzenlenen hava saldırısında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin doğusundaki ez-Zehra Okulu yakınlarındaki el-Hatu ailesinin evini hedef aldığı bildirildi. Saldırı sonrası bölgeye intikal eden Sivil Savunma ekipleri, çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaştı ve birçok kişinin de yaralandığını belirtti. Ancak ölü ve yaralı sayısına ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, özellikle 7 Ekim'den bu yana yoğunlaşmış durumda. Bu tarihten itibaren yapılan saldırılarda en az 36 bin 171 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümlerden 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i ise kadın. Saldırılar sonucunda 81 bin 420 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor. İsrail, saldırılarında hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıyı da hedef alarak bölgedeki yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor.

Gazze'de yaşanan bu trajedi, sadece insan kayıplarıyla sınırlı değil. Saldırılar, aynı zamanda bölgenin altyapısını da ciddi şekilde tahrip ediyor. Elektrik, su ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçların karşılanması giderek zorlaşıyor. Gazze'deki hastaneler, yaralıların tedavi edilmesi konusunda yetersiz kalıyor. Uluslararası toplum, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyor. Ancak şu ana kadar somut bir adım atılmış değil.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını "terörle mücadele" olarak tanımlıyor ve bu saldırıların Hamas'ın askeri altyapısını hedef aldığını savunuyor. Ancak sivillerin ölümü ve sivil altyapının tahrip edilmesi, uluslararası hukuk ve insan hakları açısından ciddi ihlaller olarak değerlendiriliyor. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in bu eylemlerini kınayarak, sivil nüfusa yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini vurguluyor.

Gazze'deki Filistinliler, yıllardır süren ablukalar ve sürekli saldırılar nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya. İsrail'in uyguladığı ablukalar, Gazze'nin dış dünya ile bağlantısını kesiyor ve bölgedeki ekonomik durumu daha da kötüleştiriyor. İşsizlik ve yoksulluk oranları artarken, sağlık hizmetlerine erişim de oldukça sınırlı hale gelmiş durumda.

Sonuç olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor. Sivillerin ölümü ve yaralanması, bölgenin altyapısının tahrip edilmesi ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, Gazze'deki durumu daha da umutsuz hale getiriyor. Uluslararası toplumun, Gazze'deki duruma müdahale ederek, barış ve istikrarı sağlamak için daha etkin adımlar atması gerektiği açıkça ortada.