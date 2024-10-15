Gazze’de 375 Gündür Devam Eden İsrail Saldırıları, Can Kaybı ve Yıkım Büyüyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik kara, hava ve denizden sürdürdüğü saldırılar, 375 gündür durmaksızın devam ediyor. Özellikle Gazze’nin kuzey bölgelerinde yoğunlaşan bu saldırılarda, İsrail ordusu yeni teknolojiler ve ölümcül araçlar kullanarak büyük can kaybına ve yıkıma yol açıyor. Filistin hükümetine göre, saldırılar sırasında bomba yüklü robotlar, su varillerine yerleştirilen patlayıcılar ve insansız hava araçları (Quadcopter) kullanılıyor. Bu araçlar, sivil yerleşim alanlarında büyük yıkımlara ve insan kayıplarına sebep oluyor.

İsrail’in Yeni Saldırı Taktikleri

Filistin hükümetinden yetkili Sevabite, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde uyguladığı saldırı yöntemlerine dair şok edici açıklamalarda bulundu. İsrail’in, sokaklarda ve yerleşim alanlarında bomba yüklü robotlar kullandığını belirten Sevabite, bu robotların uzaktan kumanda edilerek altyapıyı ve binaları hedef aldığını söyledi. Patlayıcı yerleştirilmiş su varilleri ve tanklar da, Filistinlilerin yaklaştığı an patlatılarak büyük bir tehlike yaratıyor.

Ayrıca İsrail, savaş uçaklarıyla evleri bombalarken, insansız hava araçlarıyla da hareket eden her canlıya ateş açıyor. Bu ölümcül teknolojiler, sadece askeri hedefleri değil, sivilleri de vuruyor. 10 gün boyunca devam eden saldırılarda 350’den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Saldırılar, bölgede ciddi insani krizlere yol açarken, sağlık ekiplerinin bile yaralılara ulaşmasına izin verilmediği belirtiliyor. Yaralılara müdahale edilememesi, ölü sayısının daha da artmasına neden oluyor.

Uluslararası Tepki ve İsrail’in Destekçileri

İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü bu saldırıların arkasında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin desteklerinin bulunduğu iddia ediliyor. Filistin yetkilisi Sevabite, uluslararası kuruluşlara ve dünya liderlerine seslenerek, bu saldırıların bir an önce durdurulması için İsrail’e baskı yapmaları çağrısında bulundu. İsrail’in Filistin halkına yönelik uyguladığı saldırıların bir soykırım olduğunu belirten Sevabite, kullanılan ölümcül araçların bu niyeti açıkça yansıttığını dile getirdi.

Gazze Şeridi’nde yaşanan bu şiddet olayları, uluslararası alanda da büyük yankı uyandırıyor. Birçok insan hakları örgütü ve sivil toplum kuruluşu, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını kınarken, bu şiddetin durdurulması için acil adımlar atılmasını talep ediyor. Ancak bugüne kadar, saldırıların durdurulması konusunda yeterli uluslararası müdahale sağlanamadı.

Yaralılar Ölüme Terk Ediliyor

Gazze’nin kuzey bölgelerinde süren saldırılarda, sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları da hedef alınıyor. İsrail ordusu, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin saldırı bölgelerine ulaşmasına izin vermeyerek yaralıların ölüme terk edilmesine sebep oluyor. Bu durum, uluslararası insan hakları normlarına aykırı bir şekilde sivil hakların ihlal edildiğini gösteriyor. Filistinli yetkililer, bölgedeki sağlık ve yardım kuruluşlarının ciddi sorunlarla karşılaştığını, temel sağlık hizmetlerinin bile sağlanamadığını dile getiriyor.

Gazze’deki yıkım, altyapı ve binaları yok ederken, su ve elektrik gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını da imkansız hale getiriyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu durumdan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Saldırılar, Gazze halkını sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da büyük bir travmaya sürüklüyor.