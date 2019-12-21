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Faytoncuların korkunç rakamı
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Faytoncuların korkunç rakamı

Adalar'da yaşanan at vebası salgını nedeniyle adaya hayvan giriş çıkışlarının yasaklanmasının yanı sıra faytonlara at koşulması da 3 ay süreyle engellendi. İsyan eden faytoncuların bu işten yılda 300 bin TL kazandıkları ortaya çıktı.

Adalar'da yaşanan at vebası salgını nedeniyle adaya hayvan giriş çıkışlarının yasaklanmasının yanı sıra faytonlara at koşulması da 3 ay süreyle engellendi. İsyan eden faytoncuların bu işten yılda 300 bin TL kazandıkları ortaya çıktı.

İstanbul'un Adalar ilçesinde meydana gelen ruam salgını (Halk arasında bilinen adı ile at vebası) nedeniyle yetkililer ilk önce adaya hayvan giriş çıkışlarını yasakladı. Ardından İstanbul Valiliği Adalar'da faytonlara at koşturulmasının 3 ay süreyle durdurulduğunu duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Adalar'da faytonculuk faaliyeti yürütenler karara isyan etti. İsyanın üzerine faytonculara ulaşıldı. Bir faytoncu, verdiği demeçte 600 bin TL'ye yakın kazanç sağlandığını bunların yarısının da bakım masraflarına gittiğini söyledi. Faytonculara kar olarak yılda 300 bin TL gibi uçuk bir rakam kaldığı gün yüzüne çıkmış oldu.

Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen "at vebası" olarak bilinen ruam hastalığıyla ilgili 81 atın itlaf edildiğini açıkladı. Kaymakamlık adaya hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Adalar'da yaşanan ve 81 atın itlaf edilmesine neden olan ruam hastalığı hakkında konuştu. Vali, Adalar'da 3 ay boyunca faytonlara at koşulmasının yasaklandığını bildirdi.

Büyükada'da faytonculuk yapan bir kişi, "Valilik üç ay giriş ve çıkışları yasak ediyorsa, bir yerde karantina varsa ben kırk senedir bu işin içindeyim. Dört çocuk büyüttüm ve okutuyorum. Valilik karar vermişse buraya o zaman hiçbir canlı varlık giremez" diye konuştu.

Bir diğer fayton sahibi ise "Evime ekmek götüreceğim. Çocuğuma okul harçlığı vereceğim, veremiyorum. Çalışacağım ki götüreceğim. Çalışmadığımız zaman ne öğrencimizi okutabileceğiz ne evimize ekmek götürebiliriz. Açlık grevine gideceğiz, yapacağımız başka bir şey yok. Çocuklarımızı getireceğiz açlık grevine gideceğiz" diyerek isyan etti.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın "Atlar ranta koşuyor" başlıklı haberine göre, fayton sahipleri yılda 300 bin TL kar ediyor. Konuyla ilgili demeç veren fayton sahipleri, Büyükada'da 226 tane fayton bulunduğunu belirterek "Bu işi kötü yapanlar var. Atlara iyi bakmıyorlar. Ancak bu işi herkes kötü yapmıyor. Faytonları kaldırmak istiyorlar ancak bizim ticari kaybımızı düşünmüyorlar. Faytonun ve atların özelliklerine göre satın almak isteyen kişi 400-500 bin TL'yi gözden çıkarmalı. Bu paraları almadan faytonculuğu bırakamayız" şeklinde konuştu.

Diğer bir fayton sahibi de kazançları konusunda, "Faytoncular, yaz döneminde daha büyük iş yapıyor. Bu dönemde 600 bin TL'ye yakın kazanç sağlıyor. Bunun yaklaşık yarısı atların bakımı ve diğer masraflara gidiyor. Faytoncuya 300 bin TL kalıyor" dedi.


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