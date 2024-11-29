Fahrettin Altun: “Filistin İçin İnsanlık İttifakı Zamanı”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” kapsamında yaptığı paylaşımda, Filistin topraklarında yıllardır süregelen işgaller ve katliamlara dikkat çekerek insanlık ittifakı çağrısında bulundu. Altun, Filistin halkının özgürlüğüne olan inancını vurguladı ve uluslararası toplumu bu soykırımı durdurmak için harekete geçmeye davet etti.

“Filistin Bir Gün Özgür Olacak”

Sosyal medya hesabından bir video eşliğinde açıklamalarda bulunan Altun, İsrail’in Filistin topraklarında 1947’den bu yana işlediği katliamları ve yaptığı yerleşimci istilasını hatırlattı. Filistin halkının maruz kaldığı bu zulmün ancak insanlığın ortak bir iradeyle hareket etmesiyle durdurulabileceğini ifade eden Altun, “Bu soykırımı ancak ‘insanlık ittifakı’ durdurabilir. Bir gün elbet özgür olacak Filistin,” dedi.

1947'den beri işgal altındaki Filistin topraklarına yerleşimci istilasıyla başlayan süreç, acı katliamlar ve 420 gündür girişilen soykırımla devam ediyor.



Bu soykırımı ancak "İnsanlık İttifakı" durdurabilir.



Bir gün elbet Özgür olacak Filistin!#FilistinHalkıylaDayanışma pic.twitter.com/DQVYVJglf5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 29, 2024

Tarihi Sürece Vurgu

Altun, Filistin’in yaşadığı acıların bir gün sona ereceğine olan inancını dile getirirken, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistin topraklarını işgal ettiğini ve sistematik bir şekilde Filistin halkını hedef aldığını belirtti. “Filistin, yıllardır işgal ve katliamlarla mücadele ediyor. Ancak mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

“İnsanlık İttifakı” Çağrısı

Fahrettin Altun’un paylaşımında, uluslararası toplumun Filistin’de yaşanan zulme karşı sessiz kalmaması gerektiği vurgulandı. İnsanlığın ortak bir değer etrafında birleşmesi gerektiğine dikkat çeken Altun, “Adalet, sadece bir ülkenin meselesi değil, tüm dünyanın sorumluluğudur,” diyerek birlik çağrısını yineledi.

Paylaşılan Video ve Tepkiler

Altun’un paylaşımında yer alan videoda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları, yerleşimci istilası ve katliamların tarihsel görüntüleri yer aldı. Bu görüntüler, Filistin halkının yıllardır süren acısını gözler önüne sererken, sosyal medya kullanıcılarından da yoğun ilgi gördü. Pek çok kullanıcı, Altun’un çağrısına destek mesajları göndererek Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

Türkiye’nin Filistin Duruşu

Türkiye, yıllardır Filistin halkının haklarını savunmak ve uluslararası arenada bu hakların korunmasını sağlamak için çaba harcıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Filistin davasını gündemde tutmaya devam ediyor. Fahrettin Altun’un açıklamaları da Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin Davası ve Gelecek

Filistin halkının özgürlük mücadelesi, uluslararası toplumun dikkatini çeken en önemli insani krizlerden biri olmaya devam ediyor. Altun’un açıklamaları, yalnızca bir destek mesajı değil, aynı zamanda bir insanlık çağrısı olarak değerlendirildi.

Sonuç

Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada Filistin halkının mücadelesine olan inancını yineleyerek, uluslararası toplumu bu sorunun çözümü için birleşmeye çağırdı. İnsanlık ittifakının, Filistin’in özgürlüğüne giden yolda en güçlü adım olacağını belirtti.