"Ezgi Sertel ile Gelin Evi" Yeni Sezonda Büyük Ödülle Geri Dönüyor

Show TV’nin uzun soluklu ve fenomen yarışma programı "Gelin Evi", sevilen sunucu Ezgi Sertel’in sunumuyla yeni sezona merhaba diyor. Pazartesi günü başlayacak olan programda, 100.000 TL’lik büyük ödül ile rekabet daha da kızışacak. Ezgi Sertel, 8. sezonda izleyicilere eğlenceli ve çekişmeli anlar yaşatacak.

Yeni sezonun ilk haftası, önceki sezonlardan hafızalarda yer edinen gelinlerin yarışacağı "Best Of" haftası ile başlıyor. Yayınlanan tanıtımda altın banyosu yapılan anlar dikkat çekiyor. Bu sezonun da kahkahalarla dolu ve yüksek rekabet içinde geçeceği şimdiden belli oluyor. Ezgi Sertel’in enerjik sunumuyla, yarışma heyecanı doruklara ulaşacak.

Yarışmada, beş iddialı ve yetenekli gelin, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyiz sergisine kadar farklı alanlarda hünerlerini sergileyecek. Her hafta, haftanın birincisine 100.000 TL büyük ödül verilecek. Bu büyük ödül, gelinlerin performanslarını en üst düzeye çıkarmaları için büyük bir motivasyon kaynağı olacak.

Yarışmanın bir diğer dikkat çeken kısmı ise her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan eğlenceli ilişki testi. Bu testi başarıyla geçen çiftler, çil çil altınlarla ödüllendirilecek. Ayrıca, haftanın ödüllü oyunlarını kazanan gelinler, birbirinden güzel ev hediyeleri ile ödüllendirilecek. Bu ödüller, yarışmanın heyecanını ve rekabetini daha da artıracak.

Ezgi Sertel, programa yeni bir soluk getirirken, izleyicilere de keyifli dakikalar yaşatacak. Gelin Evi, haftanın her günü saat 12.30’da Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Ezgi Sertel’in sıcak ve samimi sunumu, yarışmanın enerjisini ve izleyici kitlesini artıracak.

Gelin Evi yarışması, 8. sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Yarışmanın formatı, gelinlerin yeteneklerini ve ev becerilerini sergilediği farklı kategoriler ile dolu. Bu sezon, gelinlerin performanslarını daha da heyecanlı hale getirecek sürprizlerle dolu olacak. Özellikle 100.000 TL’lik büyük ödül, yarışmanın en dikkat çeken unsurlarından biri olacak.

Yarışmanın diğer bölümlerinde ise gelinlerin ev sahipliği becerileri, misafir ağırlama yetenekleri ve ev dekorasyonu gibi konular ön planda olacak. Gelinler, en iyi performansı sergilemek için ellerinden geleni yapacaklar. Yarışmanın jüri üyeleri ve izleyiciler, gelinlerin her detayını dikkatle değerlendirecek.

"Ezgi Sertel ile Gelin Evi" programının yeni sezonu, Show TV izleyicilerine eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşatacak. Ezgi Sertel’in başarılı sunumu ve yarışmacı gelinlerin performansları, ekran başındakilere keyifli dakikalar sunacak. Program, hem gelin adayları hem de izleyiciler için ilham verici olacak.