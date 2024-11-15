Esenyurt Belediyesi'nde Usulsüzlüklerin Faturası Ağır Oldu: Araç İsrafı Ortaya Çıktı!

Esenyurt Belediyesi’nde, eski Belediye Başkanı Ahmet Özer dönemine ait şaibeli harcamalar birer birer gün yüzüne çıkıyor. Belediye yönetiminde yapılan incelemeler sonucu, makam araçlarının usulsüz tahsisi ile israfın boyutları netleşti. Toplam 5.5 milyon TL’ye mal olan makam araçlarının, yasal hakkı olmayan kişilere tahsis edildiği belirlendi. Yeni yönetim, bu araçların iadesini sağlayarak tasarruf adımları attı.

Kayınbiradere Özel Araç Tahsisi

Ahmet Özer’in belediye başkanlığı döneminde danışmanı olan kayınbiraderi Metin Günsan’ın da dahil olduğu 10 kişiye, makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı. Araçların yıllık kira maliyeti tam 5.5 milyon TL’yi buluyordu. Bu durum, belediyede kaynakların nasıl israf edildiğini gözler önüne serdi.

Ahmet Özer, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 30 Ekim’de tutuklanmasının ardından görevden alınmış, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy vekaleten atanmıştı. Aksoy, göreve gelir gelmez belediyedeki tüm usulsüzlüklerin incelenmesi talimatını verdi.

İsrafı Önleme Adımları

Başkanvekili Can Aksoy, yalnızca makam araçlarının değil, diğer şaibeli harcamaların da iptal edilmesi için hızlı adımlar attı. Araçların sözleşmelerini fesheden Aksoy, araçların geri alınmasını sağlayarak belediye bütçesine 5.5 milyon TL tasarruf kazandırdı.

Diğer Tasarruf Tedbirleri

Belediyede yalnızca makam araçları değil, daha önce yapılan ihaleler de mercek altına alındı. Özer’in döneminde yapılan 19 milyon TL’lik ‘fuar ve yazarlarla söyleşi’ ihalesi iptal edildi. Ayrıca başkanlık için tahsis edilen 6 milyon TL değerindeki makam aracı iade edildi. Bu adımlarla toplamda 30.5 milyon TL’lik bir tasarruf sağlandığı açıklandı.

Esenyurt Halkından Tepki

Usulsüzlüklerin ortaya çıkması, Esenyurt halkında büyük tepki yarattı. Vatandaşlar, belediye kaynaklarının halka hizmet yerine kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanıldığını öğrenince sosyal medyada duruma karşı seslerini yükseltti. Yeni yönetimin tasarruf ve şeffaflık adımları ise halktan takdir topladı.

Yolsuzlukla Mücadelede Kararlılık

Belediye kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Başkanvekili Aksoy, “Bundan sonra Esenyurt Belediyesi, halkın menfaatlerini koruyan bir yönetim anlayışıyla hareket edecektir. İsrafı bitirecek, kaynaklarımızı halkımız için kullanacağız” açıklamasında bulundu.

Esenyurt Belediyesi’ndeki bu israf skandalı, belediyelerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi. Vatandaşlar, tüm kamu kurumlarının aynı hassasiyetle denetlenmesini talep ediyor.