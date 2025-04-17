Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Komandolara Mesaj: Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Bir Gelecekle İnşa Edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni’ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, yeni nesil Mehmetçiklere önemli mesajlar veren Erdoğan, "Terörsüz bir Türkiye" hedefini yineledi. Mezun olan 2.094 uzman erbaşı tebrik eden Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin yeni yüzyılının temel taşının güvenlik ve istikrar üzerine kurulacağını belirtti.

Vatan İçin Görev Başında

Cumhurbaşkanı, konuşmasında askerlerin yalnızca silahla değil, vicdan, ahlak ve merhametle de donanmış olması gerektiğini vurguladı. Bröve takan her bir askerin, milletin iftihar vesilesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Hayatınız pahasına da olsa milletimize hizmet edeceksiniz,” ifadeleriyle göreve başlayan komandolara seslendi.

Türkiye’nin Yüzyılı İçin Mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun temel taşlarından birinin terörsüz bir ülke inşa etmek olduğunu belirterek, bu yolda yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. “Kardeşi kardeşe kırdıran bu terör belasından kurtulduğumuz gün, Türkiye için yeni bir dönem başlayacak,” sözleriyle Türkiye'nin gelecek vizyonunu özetledi.

Sınır Ötesi Operasyonlar ve Etkisiz Hale Getirilen Terör Unsurları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonlarla terörün büyük oranda etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, “Terörü kaynağında kurutuyoruz. Artık saldırıları beklemeden, önleyici hamlelerle milletimizin güvenliğini sağlıyoruz,” dedi. Erdoğan, ordunun bu başarısında görev yapan tüm Mehmetçiklere ve komutanlara da teşekkür etti.

Barış Vurgusu ve Uluslararası Hedefler

Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel barışın teminatı olduğunun altını çizerek, Gazze’den Ukrayna’ya, Suriye’den Doğu Akdeniz’e kadar her kriz bölgesinde Türkiye’nin barışçı ve çözüm odaklı duruşunu sürdürdüğünü dile getirdi. Erdoğan, “Biz barış için çabalıyoruz ama gerektiğinde de en güçlü şekilde mücadelemizi veririz,” açıklamasında bulundu.

Mazluma Yunus, Zalime Yavuz

Cumhurbaşkanı, Türk askerinin yalnızca sınır güvenliğinin değil, aynı zamanda bölgede yaşayan mazlum halkların da umudu olduğunu söyledi. Mehmetçiğin zulme karşı dimdik, mazluma karşı şefkatli duruşunun altını çizen Erdoğan, “Sizler hem caydırıcı bir güçsünüz hem de bir umutsunuz,” dedi.

Birlik ve Dirlik Mesajı

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü temeller üzerine kurulduğunu belirtti. “Bin yıllık medeniyetimizin emanetçisi olarak, bu ülkenin tüm evlatları omuz omuza vererek geleceğe yürüyecek,” diyerek konuşmasını tamamladı.