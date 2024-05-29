Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, İstanbul'un fethinin dünya ve Türk tarihindeki önemine dikkat çekti ve Fatih Sultan Mehmet ile kahraman askerlerinin inanç, kararlılık ve azimlerinin bugünkü Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu büyük zaferin askeri deha ve kahraman ordunun azim ve kararlılığı sayesinde kazanıldığını belirtti. "İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümünü kutluyorum. Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajında, İstanbul'un tarih boyunca sanatçılara ilham kaynağı olduğunu, tarihinin izlerini günümüze taşıyan bir şehir olarak Türkiye'nin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi konumunda olduğunu belirtti. "İstanbul, bugün dünyanın en gözde şehirleri arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitleri rahmetle, hürmetle ve minnetle andığını ifade etti. Tüm vatandaşlara en kalbi duygularla selamlarını ileten Erdoğan, fethin önemini ve İstanbul'un bugün geldiği noktayı vurguladı.

İstanbul'un fethedilmesinin, dünya tarihine yön veren büyük zaferlerden biri olduğunu belirten Erdoğan, fetih sonrası hoşgörü ve adaletin hâkim olduğu bir yönetim anlayışıyla şehrin geliştiğini ve farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez haline geldiğini ifade etti. "Fethin ardından büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur." dedi.

Erdoğan, İstanbul'un Türkiye'nin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasında yer aldığını, bu konumunu tarih boyunca koruduğunu vurguladı. İstanbul'un, tarihinin izlerini günümüze taşıyan, sanatçılara ilham kaynağı olan bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, "Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda, İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutlarken, Fatih Sultan Mehmet ve onunla birlikte mücadele eden kahraman askerleri rahmetle andığını belirtti. "İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.