Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir’deki Patlama İçin Taziye ve Soruşturma Talimatı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada meydana gelen patlama, 12 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda derin üzüntüsünü dile getirerek, olayla ilgili soruşturmanın başlatılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Taziye Mesajı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde bulunan patlayıcı fabrikasında meydana gelen trajik patlama, Türkiye’yi yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara ise acil şifa diledi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Balıkesir’in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Soruşturma Talimatı Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamanın ardından Balıkesir Valiliği ve ilgili kurumlarla iletişime geçerek olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma başlatılması talimatını verdi. Erdoğan, “Olayın detaylarının açığa kavuşturulması için gerekli tahkikatın hızla yürütülmesini istedik.” dedi.

Yetkililer, patlamanın nedenine dair teknik incelemelerin devam ettiğini ve sabotaj ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Vali Ustaoğlu’ndan Açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlama sonrası basına yaptığı açıklamada, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini ve kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Ustaoğlu, “Tesisin kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama, büyük bir yıkıma neden oldu. Ekiplerimiz enkaz kaldırma ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Resmi Kurumlar ve Bakanlıklar Harekete Geçti

Patlama sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 başsavcıvekili ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayın nedenlerini araştırmak üzere 2 başmüfettiş ve 1 müfettiş görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), vatandaşları asılsız bilgilere karşı uyardı ve yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Siyasi ve Toplumsal Destek Mesajları

Patlama sonrası birçok siyasi isimden başsağlığı mesajları geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar gibi isimler, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamanın tüm detaylarıyla incelendiğini ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Olayın Ardından Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yetkililer, olay yerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve fabrika çevresinde kontrollü alan oluşturulduğunu duyurdu. Ayrıca, enkaz çalışmalarının ardından fabrikada üretimin tamamen durdurulduğu ve güvenlik risklerinin detaylı şekilde inceleneceği bildirildi.

Toplumda Derin Üzüntü

Balıkesir’de yaşanan trajedi, hem bölge halkında hem de tüm ülkede derin bir üzüntü yarattı. Vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek mesajları verirken, yetkililer olayın sorumlularının tespit edilmesi ve benzer kazaların önlenmesi için gereken adımların atılacağını vurguladı.