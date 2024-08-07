Erdoğan ve Maduro, İkili İlişkiler ve Filistin'e Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Görüşme sırasında, Erdoğan, Venezuela’nın Filistin’e yönelik desteğini övdü ve Venezuela’daki seçimler için iyi dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Maduro arasındaki görüşmede, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel sorunlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi ve Türkiye’nin Venezuela’daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, görüşme sırasında Venezuela’nın İsrail’in Filistin’e yönelik zulmüne karşı duruşunu ve Filistin halkına olan desteğini takdirle karşıladığını vurguladı. Bu bağlamda, Erdoğan’ın Venezuela’nın Filistin’e verdiği desteği takdir etmesi, iki ülke arasındaki dayanışmanın ve ortak değerlerin altını çizdi.

Görüşmede ayrıca, iki liderin Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin artırılması konusunu ele aldıkları bildirildi. Her iki ülkenin de çeşitli sektörlerde işbirliğini derinleştirme konusunda kararlı oldukları belirtildi. Bu bağlamda, enerji, tarım ve sanayi gibi alanlarda yapılacak ortak projelerin, her iki ülke için de ekonomik faydalar sağlayacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki diyalog sürecinin önemine dikkat çekerek, bu sürecin ülkeye huzur, refah ve esenlik getireceğine inandığını ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel barışa olan katkısına da değinerek, Türkiye’nin her zaman barış, diyalog ve işbirliğini teşvik eden bir ülke olduğunu söyledi. Bu çerçevede, Türkiye’nin Venezuela’daki barış ve istikrar sürecine katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Maduro da Türkiye’nin Venezuela’ya verdiği desteği ve dostane tutumunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Maduro, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan ve Maduro arasındaki bu görüşme, Türkiye ve Venezuela’nın uluslararası arenada birlikte hareket etme iradesini ortaya koydu. İki liderin, ülkeler arasındaki işbirliğini artırma ve küresel sorunlar karşısında ortak tutum sergileme konusundaki kararlılığı, gelecekte de sürecek gibi görünüyor.