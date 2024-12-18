Erdoğan: Türkiye’nin Özgün Projeleri Küresel Yarışta Güç Kazandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde bilim ve teknoloji alanında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bilimsel alandaki başarısını artırmak ve küresel rekabette söz sahibi olmak için özgün projelere ağırlık verdiğini ifade eden Erdoğan, bu projelerin ülkenin stratejik gücünü artıracağını belirtti.

Bilimsel Çalışmalara Teşvik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim insanlarına verilen ödüllerin teşvik edici etkisine dikkat çekerek, bilimsel başarıların desteklenmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Takdir edilmeyen her çalışma değerinden bir şey kaybetmez, ancak teşvik, başarıların katlanarak büyümesini sağlar. Genç bilim insanlarımızı ve akademisyenlerimizi daha büyük projeler için cesaretlendirmek zorundayız” dedi.

Bu ödüllerin, sadece bilim insanlarını değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini bilim ve teknolojiye daha fazla ilgi göstermeye teşvik ettiğini belirtti.

Kuantum Bilgisayar ve Çip Üretimi

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarısının, diğer yüksek teknoloji alanlarına da örnek teşkil ettiğini vurguladı. Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarına değinen Erdoğan, bu teknolojinin küresel rekabette stratejik bir hamle olduğunu ifade etti.

“Kuantum bilgisayar ve çip üretimi gibi projelerle teknolojide bağımsız bir ülke olmayı hedefliyoruz. Küresel yarışta bu tür bağımsız projeler, geleceğin anahtarıdır” diyen Erdoğan, bu alandaki çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

Savunma Sanayi ve Teknolojik Yatırımlar

Erdoğan, savunma sanayi projeleri olan Togg ve KAAN’ın önemine de değinerek, eleştirilere rağmen bu projelerin kararlılıkla hayata geçirildiğini söyledi. “Togg ve KAAN gibi projeler, eleştirilere rağmen tamamlanmış ve ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. Eleştirileri dikkate alıyoruz ancak ülkemizin çıkarlarını ve hedeflerini daima ön planda tutuyoruz” dedi.

Erdoğan ayrıca, ülke genelindeki eğitim altyapısının güçlendirildiğini belirterek, üniversite sayısının 76’dan 208’e çıkarıldığını ve 130 teknoloji atölyesinin kurulduğunu ifade etti.

2053 ve 2071 Vizyonu

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin gelecekteki hedeflerini içeren 2053 ve 2071 vizyonlarının temelinde gençler ve bilim insanlarına yapılan yatırımların olduğunu söyledi. “Türkiye, mevzi başarılarla yetinmeyecek. Daha güçlü bir ülke için emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. 2053 ve 2071 hedeflerimiz, bu kararlılığımızın en somut örnekleridir” dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, bilime ve teknolojiye daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini vurguladı ve onları Türkiye’nin gelecekteki başarılarında önemli roller üstlenmeye davet etti.

Sonuç: Bilim ve Teknolojide Güçlü Bir Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni’nde verdiği mesajlar, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında bağımsız ve güçlü bir konuma yükselme hedefini açıkça ortaya koyuyor. Bilim insanlarına verilen destek, özgün projeler ve stratejik yatırımlar, Türkiye’yi gelecekte küresel rekabetin öncülerinden biri yapmayı amaçlıyor.