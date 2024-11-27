Erdoğan: “TSK, Milletin Gururu ve Peygamber Ocağıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve teğmenlerin yemin töreniyle ilgili tartışmalara dair sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TSK'nın bir partiye değil, millete ait olduğunu vurgulayarak, disiplinin ordu için hayati önem taşıdığını ifade etti. Özellikle CHP’nin konuya yaklaşımını eleştiren Cumhurbaşkanı, bu tavrı "milletin ordusunu provoke etme çabası" olarak nitelendirdi.

Teğmenlerin Yemin Töreni Üzerine Tartışmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teğmenlerin korsan yemin törenine sahip çıkan CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Komutanların talimatlarına rağmen disiplinsizlik yapanların yarın neler yapacağını kim bilebilir?" diyen Erdoğan, TSK’nın disiplin anlayışının altını çizdi. Disiplinsizliği teşvik eden ve kahramanlaştıran yaklaşımları "şuursuzluk" olarak değerlendiren Erdoğan, “Milletimizin göz bebeği olan ordumuzun yıpratılmasına ve siyasi emeller uğruna provoke edilmesine asla izin vermeyiz,” dedi.

“TSK Bir Partinin Değil, Milletin Ordusudur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin geçmişten bu yana orduyu siyasi emellerine alet etmeye çalıştığını savundu. “Bu ordu bir partinin değil, milletin ordusudur,” diyen Erdoğan, TSK’nın milletin inanç değerleriyle bütünleşmiş bir yapı olduğunu belirtti. Erdoğan, "Peygamber ocağı olarak bilinen ordumuz, ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen kahramanların ordusudur," ifadelerini kullandı.

Disiplinin TSK İçin Önemi

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disiplinin hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ordunun, nizamsızlık ve disiplinsizlik gibi tehditlere karşı her zaman teyakkuzda olması gerektiğini belirtti. “TSK’daki disiplin yapısının zedelenmesi, hem ordunun hem de milletimizin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturur,” diyen Cumhurbaşkanı, bu konuda sorumsuzca açıklamalar yapanları eleştirdi.

CHP’ye Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin disiplinsizlik yapan teğmenlere destek çıkmasını eleştirerek, bu yaklaşımı "milletin değerlerine saygısızlık" olarak değerlendirdi. Erdoğan, “Millete ve milletin inanç değerlerine hakaret eden kim varsa, en büyük destekçisi CHP’dir,” ifadelerini kullandı.

“Ordumuz Milletimizin Gurur Kaynağıdır”

Erdoğan, konuşmasının sonunda TSK’nın milli bir gurur kaynağı olduğunu ve tüm Türk milletini temsil ettiğini ifade etti. TSK’nın bir bütün olarak hem milli hem de dini değerlerle uyum içinde hareket ettiğini belirterek, “Bu ordu, cenk meydanlarını coşturan kahramanların ordusudur. Milletimizin onuru ve güvenliğinin teminatıdır,” dedi.