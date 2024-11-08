Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kayyum ve Terörle Mücadeleye Dair Net Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından gazetecilerle bir araya gelerek Türkiye’nin terörle mücadele politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle yerel yönetimler üzerindeki terör bağlantılı gelişmelere değinen Erdoğan, görevden alınan Ahmet Özer’in durumu üzerinden yargının duruşunu övdü ve muhalefete sert mesajlar verdi.

Yargıya Tam Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Özer’in “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla görevden alınmasını değerlendirerek, bu tür durumların halkın güvenini zedelemesine izin verilmeyeceğini belirtti. Erdoğan, “Seçim kampanyasında açıkça söyledik: Hak eden makama oturur, hak etmeyen ve makamını kötüye kullanan kişi bunun bedelini öder,” dedi. Yargının, başsavcıların ve savcıların terörle mücadelede gösterdiği kararlılığı tebrik eden Cumhurbaşkanı, bu süreçte yargının dirayetli duruşunun halkın güvenini artırdığını vurguladı.

“Terör ve Demokrasi Aynı Yerde Barınamaz”

Erdoğan, seçilmiş kişilerin terörle işbirliği yapmalarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Terörle demokrasinin, terörle sivil siyasetin aynı koltukta taşınmayacağını her zaman ifade ettik,” dedi. Bu doğrultuda, yerel yönetimlerin terörle mücadelede daha etkin rol oynayacağını belirten Erdoğan, bu sürecin Kandil’in baskısıyla değiştirilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Muhalefete Sert Eleştiriler

Muhalefetin, yargının görevini yerine getirirken baskı yapmaya çalışmasını “eşkıyalık” olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz, ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz,” ifadelerini kullandı. Yargıya yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin hukuk devleti ilkesine bağlı kalacağını ve terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini yineledi.

Yerel Yönetimlerde Daha Sıkı Denetim

Erdoğan, özellikle Mardin, Batman, Halfeti ve Esenyurt belediyelerinde tespit edilen terör bağlantılarının, yerel yönetimlerin daha sıkı bir denetime tabi tutulmasını zorunlu kıldığını söyledi. Bu süreçte halkın güvenliğini esas aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı, “Makamını suiistimal eden kim olursa olsun, bunun bedelini öder,” diyerek hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Sonuç: Terörle Mücadelede Tavizsiz Durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Halkın güvenliğini ve hukuk düzenini esas alan bu politika, yargının dirayetli duruşuyla destekleniyor. Erdoğan’ın muhalefete yönelik eleştirileri ise, yargıya yönelik tehditlerin tolere edilmeyeceğinin altını çiziyor.