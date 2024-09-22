"Erdoğan: İsrail’in Hedefi Sadece Gazze Değil, Tüm Bölgeyi Kapsayan Bir Yayılma Planı Var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye hareketinden önce İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze konusuna dikkat çekeceğini belirten Erdoğan, İsrail’in yalnızca Gazze’yi değil, tüm bölgeyi hedef aldığını vurguladı. Özellikle Lübnan’a yönelik saldırılar üzerinden İsrail’in savaşı genişletme planlarına dair endişelerini dile getirdi.

Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye yapacağı ziyaret öncesi, Atatürk Havalimanı’ndaki basın toplantısında gazetecilere seslendi. New York’ta BM üyesi 130’dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılacağı genel kurul görüşmelerinde önemli temaslarda bulunacağını açıkladı.

Gazze’de İnsanlık Krizi Derinleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan kış mevsiminin Gazzeliler için büyük zorluklar getireceğini belirterek, bölgede açlık, susuzluk ve tıbbi malzeme eksikliğinin kritik seviyeye ulaştığını vurguladı. Gazze’nin şu an insanlık dramı yaşadığını ifade eden Erdoğan, İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikalara sert bir şekilde tepki gösterdi. Gazze’nin bir tür “imha kampına” dönüştürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, bu süreçte hem bombalarla hem de açlık ve susuzlukla 2 milyondan fazla insanın hayatını tehdit eden bir durumun yaşandığını belirtti.

Erdoğan, bu zulmün sona ermesi için dünya ülkelerine ve BM’ye büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaşabilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu'nda bu konuyu bir kez daha gündeme getireceğini açıkladı.

Lübnan’a Yönelik Saldırılar ve Bölgesel Tehditler

Erdoğan, İsrail’in hedefinin sadece Gazze ile sınırlı olmadığını belirterek, Lübnan’a yönelik saldırıların, İsrail’in savaşı bölgeye yayma planlarının bir parçası olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ve ekibinin radikal Siyonist ideolojilerini hayata geçirme çabalarıyla bölgedeki çatışmaları tırmandırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı, Mescid-i Aksa’ya yönelik artan saldırıları da bu kirli planın bir parçası olarak nitelendirdi.

Bu bağlamda İsrail üzerindeki uluslararası baskıların artırılması gerektiğini savunan Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi. BM’de yapılacak görüşmelerde İsrail’in eylemlerine karşı uluslararası toplumun daha caydırıcı adımlar atmasının önemine vurgu yaptı.

İsrail Terör Örgütü Gibi Davranıyor

Erdoğan, İsrail’in son saldırılarına da sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail’in devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davrandığını ifade eden Cumhurbaşkanı, bu saldırıların sivilleri hedef aldığını ve bölgede büyük bir krize yol açtığını belirtti. İsrail’in insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini dile getiren Erdoğan, bu duruma uluslararası toplumun kayıtsız kalmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, batılı ülkeler başta olmak üzere tüm uluslararası toplumun İsrail’in bu canice eylemlerine karşı harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye ile olan ilişkilerini normalleştirme iradesine vurgu yaparak, bu süreçte Beşar Esad’dan yanıt beklediklerini dile getirdi.

BM’de Yoğun Görüşmeler Gerçekleşecek

Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda bir dizi önemli görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere birçok ülkenin devlet başkanları ve hükümet temsilcileriyle Türkevi’nde görüşmelerde bulunacağını söyledi. Bunun yanı sıra Amerika’daki Türk vatandaşlarıyla da bir araya geleceğini ifade eden Erdoğan, düşünce kuruluşları ve Amerikan iş dünyasıyla temaslarını sürdüreceğini belirtti. Ziyaretin Türkiye, bölge ve dünya için önemli sonuçlar doğurmasını umduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise, şu an itibarıyla bu konuda net bir bilgi olmadığını, ancak gelişmelere göre farklı liderlerle sürpriz görüşmelerin olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’ye Hareket Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye gerçekleştireceği ziyaret için İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan New York’a hareket etti. Cumhurbaşkanı, apronda askeri tören kıtasını selamlayarak yolculuğuna başladı. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra üst düzey yetkililer ve bakanlar da eşlik etti. BM Genel Kurulu’nun Türkiye ve dünya için önemli bir platform olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu ziyarette dünya barışına katkıda bulunacak adımların atılmasını ümit ettiğini söyledi.