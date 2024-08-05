Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Krizi Küresel Sistemin İflasını Gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, dünya siyasetinin en zorlu dönemlerinden birine girdiğini belirtti. Erdoğan, Gazze krizinin küresel sistemin iflas ettiğini ve uzun süredir örnek gösterilen kurumların içinin boş olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti. Ayrıca, uluslararası sistemde ciddi bir ahlak ve vicdan kaybının yaşandığını, savaş sahnelerinin sıradanlaştığını vurguladı.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Erdoğan, Gazze'de yaşanan trajedinin boyutlarına dikkat çekerek, soykırım ve insanlık dramının artık kelimelerle ifade edilemeyecek bir hale geldiğini belirtti. 16 binden fazla çocuğun öldüğünü, 40 bin masum insanın hayatını kaybettiğini ve 100 bine yakın kişinin yaralandığını söyleyen Erdoğan, İsrail'in Gazzelileri sadece bombalarla değil, açlık ve susuzlukla da katlettiğini vurguladı. Bu durumu uluslararası topluma duyurmak için sürekli çaba harcadıklarını ancak yeterli tepkinin alınamadığını ifade etti.

Küresel Sistemin Çöküşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze krizinin küresel sistemin iflasını ortaya koyduğunu ve uzun süredir örnek gösterilen uluslararası kurumların işlevsiz hale geldiğini belirtti. Bu kurumların ahlaki ve vicdani bir kriz içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, savaş sahnelerinin ve insanlık dramlarının sıradanlaştığını dile getirdi. Bu durumun, uluslararası toplumun ve küresel sistemin ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini vurguladı.

Sosyal Medya ve Dijital Faşizm

Erdoğan, Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında da açıklamalarda bulundu. Filistinli şehitlerin fotoğraflarının yasaklanmasını dijital faşizm olarak nitelendiren Erdoğan, sosyal medya şirketlerinin çifte standart uyguladığını söyledi. Bu platformların adalet ve tarafsızlık ilkelerinden uzaklaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin sosyal medya platformlarıyla işbirliği kurma çabalarına rağmen istenilen seviyeye ulaşamadıklarını ifade etti. Sosyal medya şirketlerinin, özgürlük ve ifade hakkını savunurken, Filistin konusunda adil davranmadığını belirtti.

Türkiye'nin Tutumu ve Çözüm Önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de yaşanan trajediye karşı tutumunu ve çözüm önerilerini de dile getirdi. Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını ve Gazze'deki insanlık dramına karşı sessiz kalmayacağını belirten Erdoğan, uluslararası toplumu daha etkili ve adil bir şekilde harekete geçmeye çağırdı. Ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarı sağlamak için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

İnsani Yardım ve Destek

Erdoğan, Gazze'ye yönelik insani yardım ve destek çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin, Gazze halkına gıda, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak için yoğun bir çaba harcadığını belirten Erdoğan, bu yardımların devam edeceğini ve uluslararası toplumun da bu konuda daha fazla katkı sağlaması gerektiğini söyledi. Gazze'deki insanların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bu konuda uluslararası dayanışmanın hayati olduğunu vurguladı.

Sonuç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze krizinin küresel sistemin iflasını ortaya koyduğunu ve uluslararası toplumun bu trajediye karşı daha etkili bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya şirketlerinin adil ve tarafsız davranması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkına yönelik insani yardım ve destek çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, dünya siyasetinin bu zorlu döneminde, adalet ve vicdanın yeniden inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekti.