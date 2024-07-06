Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşme ihtimali ve diğer güncel konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Suriye'deki durumu değerlendirirken, "Bizim Sayın Putin ile Beşar Esad’a bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir. Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzemdir," ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan dönüşünde, Suriye'deki istikrarsızlığın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve halkının refaha kavuşması için uluslararası işbirliği şart," dedi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesi durumunda bu sürecin hız kazanabileceğini belirtti.

Erdoğan, milli futbolcu Merih Demiral'ın çeyrek final maçındaki bozkurt işareti yapmasına ilişkin gelen soruya da cevap verdi. Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor," şeklinde konuştu.

Erdoğan, Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretinin kültürel bir ifade olduğunu ve bunun üzerinde gereksiz bir tartışma yaratılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve gerekli adımların atıldığını belirtti. Erdoğan, "İnşallah bütün mesele cumartesi günü, biz sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik," diyerek milli takımın başarısına olan inancını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin dış politikada yeni adımlar atmaya hazırlandığını ve bölgesel istikrar için diplomatik girişimlerde bulunacağını gösteriyor. Erdoğan, Suriye ile ilgili olarak Rusya'nın desteğiyle yeni bir süreç başlatmayı hedefliyor ve bu sürecin Suriye'de kalıcı barış ve yeniden inşa sürecine katkı sağlayacağını düşünüyor.

Erdoğan'ın gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası işbirliği ile barış ve istikrarı sağlamaya yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Bu bağlamda, Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve halkının refaha kavuşması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını belirtti. Erdoğan, Putin'in Türkiye ziyaretinin bu sürece ivme kazandıracağını vurgularken, uluslararası toplumun da bu konuda destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin Suriye'de barış ve istikrar için attığı adımların önemini vurgularken, Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle ilgili tartışmalara da açıklık getirdi. Erdoğan, futbolun evrensel değerleri ve milli duyguların ifadesi konusunda duyarlılığını dile getirirken, Türkiye'nin bu tür sembollerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtti.