Erdoğan: "Bağımsız Filistin Devleti Artık Ertelenemez!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen anlaşma töreninin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının artık geciktirilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye ve Endonezya'dan Stratejik İş Birliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutladıklarını belirterek, Türkiye ve Endonezya arasındaki tarihi bağların 400 yıl öncesine dayandığını ifade etti.

Erdoğan, “Bu tarihi ilişkimizi daha sağlam temellere oturtmak için bugün Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdik” dedi. Görüşmeler kapsamında ticaret, savunma sanayii, sağlık ve diplomatik iş birlikleri ele alındı.

10 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi

Türkiye ve Endonezya arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileri taşımak için 12 farklı alanda mutabakat metni imzalandı. Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda havayolu seferlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Endonezya'nın Filistin konusunda gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladıklarını belirten Erdoğan, Gazze’nin yeniden inşası sürecinde iki ülkenin birlikte çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Filistin İçin Açık Mesaj: "Bağımsız Devlet Kurulmalı"

Erdoğan, konuşmasında Filistin meselesine özellikle değinerek, “Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti artık ertelenemez” ifadelerini kullandı.

Filistin halkının huzura kavuşmadan bölgedeki istikrarın sağlanamayacağını vurgulayan Erdoğan, Gazze’de yaşanan trajedilere dikkat çekerek uluslararası toplumun bu konuda somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Endonezya ile birlikte Filistin’in yeniden inşasına katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Endonezya’dan Türkiye’ye Destek

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki güçlü tarihi bağlara dikkat çekerek, Osmanlı’dan bu yana devam eden dostane ilişkilerin önemine değindi.

Subianto, "Türkiye ve Endonezya olarak savunma sanayii, sağlık ve ticaret alanlarında iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Filistin konusunda hassasiyetimiz ortak ve bu konuda birlikte hareket edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin Ukrayna ve Suriye’deki gelişmelere verdiği desteği de önemsediklerini belirten Subianto, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ve Endonezya’nın Ortak Geleceği

Erdoğan ve Subianto’nun gerçekleştirdiği görüşmeler, iki ülke arasında çok yönlü iş birliklerini güçlendirecek yeni adımları beraberinde getirdi. Savunma sanayii ve ticaret konularında atılan adımların yanı sıra, Filistin konusundaki ortak tavır, iki ülkenin bölgesel ve küresel meselelerde iş birliğini pekiştirdiğini gösteriyor.

Türkiye ve Endonezya, önümüzdeki dönemde ekonomik ve diplomatik bağlarını güçlendirerek hem kendi halklarına hem de uluslararası barışa katkı sunmayı hedefliyor.