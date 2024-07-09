Engin Altan Düzyatan Yeni Sinema Filmiyle Büyük Sürprizlere Hazırlanıyor

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, televizyon ekranlarında son olarak "Çöp Adam" dizisinde izleyicilerle buluşmuştu. Bu diziden sonra bir süre dinlenmeye çekilen oyuncu, sinema alanında büyük adımlar atmaya devam ediyor. Bu adımlardan en önemlisi ise başrolünü üstlendiği "Dünya Varmış" isimli sinema filmi. Filmin vizyon tarihi de nihayet açıklandı.

Sinema seyircilerini geleceğe taşıyacak olan bu filmin kadrosunda Engin Altan Düzyatan'ın yanı sıra Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin ve İskender Altın gibi önemli isimler yer alıyor. "Dünya Varmış" filmi, özel tasarım kostümleri, VFX uygulamaları ve dikkat çeken mekanlarıyla distopik bir geleceğe kapı aralayacak. Film, 22 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin yönetmenliğini, Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür üstleniyor. "Dünya Varmış" yalnızca Türkiye'de değil, Azerbaycan, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sinemaseverlerle buluşacak. Filmin konusu ise dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kaçmaya çalışan bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde yaşadıkları ilginç olayları komik bir dille anlatıyor. Macera, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar, sıra dışı bir anlatımla beyaz perdeye aktarılacak.

Son yılların en özgün ve fantastik konseptlerinden birine sahip olan film, izleyicilere eğlenceli ve gizemli anlar yaşatmayı hedefliyor. Film, dünya düzeni için alternatif bir geleceğin mümkün olup olmadığını sorgulayan bir hikayeye sahip. 22 Kasım'da vizyona girecek olan "Dünya Varmış", sinema severlerin büyük ilgisini çekeceğe benziyor.

Filmin senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt birlikte kaleme almış. Filmde yer alan yıldız isimler ve iddialı senaryosuyla "Dünya Varmış", 2024'ün en dikkat çeken filmlerinden biri olmaya aday. Engin Altan Düzyatan, bu filmle birlikte hayranlarını bir kez daha şaşırtmaya hazırlanıyor.

Engin Altan Düzyatan, sinema ve televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren bir isim. Son dönemde "Çöp Adam" dizisi ile ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncu, şimdi ise beyaz perdede izleyici karşısına çıkacak. "Dünya Varmış" filmi, onun oyunculuk kariyerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor. Filmin konusu ve kadrosu, şimdiden büyük merak uyandırdı.

"Çöp Adam" dizisinden sonra dinlenme sürecine giren Engin Altan Düzyatan, bu süreçte sinema projelerine odaklandı. "Dünya Varmış" filmi, onun sinema dünyasında yeni bir heyecan yaratmasını sağlayacak. Filmin senaryosu ve yönetmeni ile de dikkat çeken bu proje, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Filmin distopik bir gelecekte geçmesi ve komik bir dille anlatılması, sinema severler için ilgi çekici bir deneyim sunacak. Engin Altan Düzyatan'ın yanı sıra, filmde yer alan diğer başarılı oyuncular da bu projeyi daha da özel kılıyor. "Dünya Varmış", 2024 yılında adından sıkça söz ettirecek ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşacak gibi görünüyor.