Engelsiz Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı’nda, engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak önemli müjdeler verdi. Dijital hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak adına yeni bir genelgenin yakında yayınlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı, engellilerin haklarını genişletme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.

Dijital Erişim İçin Yeni Adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bireylerin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için kapsamlı bir genelgenin hazırlanmakta olduğunu açıkladı. Bu genelgeyle, web siteleri ve mobil uygulamalar gibi dijital platformların engelliler için daha erişilebilir hale getirilmesi planlanıyor. Bu adım, engelli bireylerin dijital çağda daha fazla yer alabilmesi ve yaşamlarını kolaylaştırması için büyük bir önem taşıyor.

Toplumsal Farkındalık ve Destek Vurgusu

Programda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bireylerin sorunlarını gündemde tutmanın, toplumsal hassasiyeti artırmada kilit rol oynadığını belirtti. Sosyal projeler, kültürel etkinlikler ve kampanyalarla bu konudaki duyarlılığın yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Tarihimizden Gelen İlham

Erdoğan, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde engelli bireylere yönelik hizmetlerin ne denli kapsayıcı ve ileri düzeyde olduğuna dikkat çekti. Darüşşifa gibi sağlık merkezlerinden, engellilerin toplumda aktif roller üstlendiği sosyal yapılara kadar, tarihten gelen mirasın bugün de rehber olabileceğini ifade etti. Sultan II. Abdülhamid’in engelliler için açtığı okul ve onlara sağlanan imkanlar, bu köklü yaklaşımın önemli örneklerinden biri olarak öne çıkarıldı.

Engelsiz Türkiye İçin Somut Politikalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarında engellilere yönelik yapılan hizmetlerin yalnızca bir lütuf değil, gecikmiş hakların teslimi olduğunun altını çizdi. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkında Kanun ve 2008’de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin imzalanması, bu alandaki en somut adımlardan bazıları. Ayrıca, erişilebilirlik ilkesinin uygulanmasıyla, engelli bireylerin kamusal ve özel alanlardaki haklarına erişiminin daha kolay hale getirildiği vurgulandı.

Geleceğe Güçlü Bir Köprü

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin engellilerle omuz omuza yürüdüğünü ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda onların da önemli bir yeri olduğunu ifade etti. Engelli bireylerin toplumsal hayatın her alanında aktif rol alması için yürütülen çalışmalar, ülkenin daha kapsayıcı ve eşit bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. Dijital dönüşüm ve sosyal hakların genişletilmesi, bu sürecin ayrılmaz bir parçası.

Sonuç olarak, Engelsiz Türkiye Programı’nda verilen mesajlar, engellilere yönelik politikaların kararlılıkla devam edeceğinin ve onların hayatlarının her alanda kolaylaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin bu alandaki güçlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi.